Бережіть себе: Тіна Кароль у масці хвилююче звернулася до шанувальників (відео)

Тривожні новини про епідемію коронавіруса, який поступово поширюється по всьому світу, стали топ-темою не тільки серед чиновників та лікарів. Навіть зіркам шоу-бізнесу доводиться якось реагувати на епідемію. Нагадаємо, що організатори Євробачення 2020 в Нідерландах розглядають варіант того, що конкурс взагалі може не відбутися! Зазначимо, що перший прямий ефір Євробачення 2020 повинен відбутися вже 12 травня... На спалах коронавіруса відреагувала навіть Тіна Кароль. Українська виконавиця оригінально закликала шанувальників берегти себе.

Так, на своїй instagram-сторінці Кароль опублікувала відео з незвичайним "аксесуаром" - захисною маскою. І слід зазначити, досить стильною чорною маскою з фільтрами.

“Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе", — такий підписом супроводжувала свій пост Тіна. Слід зазначити, що виконавиця взагалі вкрай рідко щось пише під своїми новими постави.

Відео: instagram.com/tina_karol

Шанувальники виконавиці поспішили подякувати за турботу. А деякі підкреслили, що Тіні навіть маска до обличчя.

“Єдина людина якій личить маска. Мене це лякає"

"Ось це було щас несподівано"

"Скоро так будуть виступати артисти і до квитків продавати маски"

"Як можна бути такою гарною, завжди?!"

"Навіть в таких ситуаціях, найкрасивіша дівчинка"

"І ти бережи себе, наша дівчинка"

"Прямо зоряні війни"

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

До речі, разом з цим шанувальники співачки також обговорюють її нове відео, опубліковане в розділі "сторіз". Українська красуня показала свій новий яскравий образ. Швидше за все, для зйомок чергового випуску шоу Голос країни-10. Тіна позує в облягаючій жовтій сукні на бретельках. Сукня дуже ефектно підкреслює форми виконавиці. Особливо пишну зону декольте. Акцент в макіяжі, як зазвичай, зроблений на червоні губки - фірмова фішка макіяжу Тіни. Волосся зібране у великі локони на одну сторону.

Відео: instagram.com/_fantina

Нагадаємо, раніше спокуслива Тіна Кароль у боді приголомшила акробатичними трюками у фіналі Нацвідбору.