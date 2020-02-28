Берегите себя: Тина Кароль в маске волнительно обратилась к поклонникам (видео)

Тревожные новости об эпидемии коронавируса, который постепенно распространяется по всему миру, стали топ-темой не только среди чиновников и врачей. Даже звездам шоу-бизнеса приходится как-то реагировать на эпидемию. Напомним, что организаторы Евровидения 2020 в Нидерландах рассматривают вариант того, что конкурс вообще может не состояться! Отметим, что первый прямой эфир Евровидения 2020 должен состояться уже 12 мая… На вспышку коронавируса отреагировала даже Тина Кароль. Украинская исполнительница оригинально призвала поклонников беречь себя.

Так, на своей instagram-страничке Кароль опубликовала видео с необычным “аксессуаром” - защитной маской. И следует отметить, весьма стильной черной маской с фильтрами.

“Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе”, — такой подписью сопроводила свой пост Тина. Следует отметить, что исполнительница вообще крайне редко что-то пишет под своими новыми постави.

Видео: instagram.com/tina_karol

Поклонники исполнительницы поспешили поблагодарить ее за заботу. А некоторые подчеркнули, что Тине даже маска к лицу.

“Единственный человек которому идёт маска. Меня это пугает”

“Вот это было щас неожиданно”

“Скоро так будут выступать артисты и к билетам продавать маски”

“Как можно быть такой красивой, всегда?!”

“Даже в таких ситуациях, самая красивая девочка”

“И ты береги себя, наша девочка”

“Прямо звёздные войны”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Кстати, вместе с этим поклонники певицы также обсуждают ее новое видео, опубликованное в разделе “сториз”. Украинская красотка показала свой новый яркий образ. Скорее всего, для съемок очередного выпуска шоу Голос страны-10. Тина позирует в облегающем желтом платье на бретельках. Платье очень эффектно подчеркивает формы исполнительницы. Особенно пышную зону декольте. Акцент в макияже, как обычно, сделан на алые губки - фирменная фишка макияжа Тины. Волосы собраны в крупные локоны на одну сторону.

Видео: instagram.com/_fantina

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль в боди ошеломила акробатическими трюками в финале Нацотбора.