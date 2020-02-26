Солодше персика: Тіна Кароль зачарувала томним постільним знімком

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка любить приміряти на себе різні образи

Спокуслива Тіна Кароль, яка має не тільки нереально красивий вокал, але й може здивувати пластикою тіла, як зробила це у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. Виконавиця, одягнена в інтригуючий наряд, виконала пісню "Вільна", яку записала спільно з фронтвумен групи The Hardkiss Юлією Саніною.

Співачка під час виконання пісні стала знімати поступово брючний костюм у чоловічому стилі і в якійсь момент артистка продемонструвала стійку на руках. Фанати були приголомшені акробатичними трюками і тим, що після співачка продовжила оголятися і залишилася в одному боді.

Але не тільки амплуа спокусниці вражає шанувальників Тіни, ніжні кадри, які вона розміщує в своєму Instagram так само будоражать увагу її фанатів.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так фото Кароль в білій подовженій сорочці на білосніжних простирадлах зачарувало шанувальників, які відзначили ніжність і жіночність знімка. Вони порівняли співачку з рідкісним дорогоцінним металом, яким хочуть володіти багато, але не всім він доступний:

Українське золото - це Тіна Кароль

Ваууу. Нові фото

Солодше будь-якого персика

Ля, краса яка

боже,яка красуня

як можна бути такою гарною

найкрасивіша жінка в світі

Хіба законно бути такою красивою?

Все я потонула

Втілення нежностииии

Уляля. Красуня просто бомба

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль показала спокусливий образ в червоній сукні з великим декольте. Червоний колір неймовірно пасує артистці.