Білий верх, чорний низ: Джамала захопила осіннім образом в стилі кежуал

Джамала досить швидко повернула форму після народження другого сина і поринула в активне життя. Співачка знову почала виступати і радувати шанувальників яскравими і стильними появами. Так, у День знань 1 вересня артистка похвалилася ультрастильным образом в стилі кежуал.

На фото зірка зображена в стильних чорних кюлотах і трендовій джинсовій сорочці оверсайз білого кольору. Не обійшлося і без оригінальних деталей - Джамала приміряла модні капці з квадратним носком і сонцезахисні окуляри з оригінальною оправою.

Виконавиця позувала на тлі міських пейзажів зі стріт-артом.

Джамала підкорила стильним осіннім аутфитом з кюлотами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Білий верх, чорний низ. З першим днем вас!" - підписала кадри співачка.

Вона також згадала про шкільні роки і улюблені смішні фрази вчителів.

Користувачі мережі також почали ділитися спогадами, а заодно і захоплюватися луком артистки.

Шльопанці вогонь

Які у вас шльопки! Відпад!

Дуже гарна

Ну чтоооо за малятко така

100 - соточка

Чудовий образ

Як першокласниця!

Красуня

Раніше Джамала відверто розповіла про виховання синів і труднощі, з якими вона зіткнулася.

А ще Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами з сімейній фотосесії.