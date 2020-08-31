Бути гарною мамою для двох: Джамала розповіла про виховання синів

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка відверто поділилася, з якими труднощами стикається

Джамала, яка днями відсвяткувала 37-й день народження, всього два місяці тому народила другу дитину - співачка стала мамою ще одного чарівного синочка. Зараз артистка вже повернулася до роботи і з усіх сил намагається встигати приділяти час при цьому і сім'ї, і особливо малюкам.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама опублікувала зворушливі кадри зі старшим сином, дворічним Еміром-Рахманом. На фото Джамала відображена в блискучій фіолетовій сукні з широким поясом і з красиво укладеним кучерями волоссям. Вона тримає на руках малюка, що сміється, а також весело підкидає його вгору.

Співачка поділилася, що зараз Емір почав ходити в садок і вона не так часто бачить його, але намагається провести якийсь час разом кожен день, при цьому не забуваючи про новонародженого Селім-Гірая.

"Я дуже намагаюся бути гарною мамою для двох. Але 100 разів на день переживаю, що це не так. Звичайно, Селім-Гірай зараз просто 24/7 зі мною. А Емір-Рахман — людина-пружина, з ним мені допомагає і садок (вже два тижні як з 9.00 до 16.00, 17.00), і батьки Бекіра. Виходить, бачу його тільки вранці, коли відправляю в садок після безсонної ночі з Селімом, і ввечері, коли укладаю спати. Емір прокидається о 7.00-7.30, намагаюся з ним поснідати, подивитися мультик, пограти і відправити в дитсадок. І ввечері о 21.00-22.00 я його купаю, роблю гречку з молоком або йогурт і укладаю спати з боєм", - розповіла виконавиця.

Джамала зворушила мережу знімками з старшим синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

За словами артистки, не обходиться і без ревнощів, але вона намагається згладжувати ці моменти.

"Звичайно, він ревнує, тому що приблизно в цей час у мене годування Селіма. Я намагаюся покласти голову Еміра на подушку для годування і гладжу його, а іншою рукою притримую Селіма біля грудей. Нескінченно часто кажу йому, що люблю. Дуже хочу вірити, що він це розуміє! На фото спонтанний, але такий дорогий для мене момент — побути з ним удвох, хоч і з усіма", - зазначила Джамала.

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