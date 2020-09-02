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Белый верх, черный низ: Джамала восхитила осенним образом в стиле кэжуал

Автор: Марина Настевич

В День знаний певица вспомнила школьные годы

Джамала довольно быстро вернула форму после рождения второго сына и окунулась в активную жизнь. Певица вновь начала выступать и радовать поклонников яркими и стильными появлениями. Так, в День знаний 1 сентября артистка похвасталась ультрастильным образом в стиле кэжуал.

На фото звезда запечатлена в стильных черных кюлотах и трендовой джинсовой рубашке оверсайз белого цвета. Не обошлось и без оригинальных деталей - Джамала примерила модные шлепанцы с квадратным носком и солнцезащитные очки с оригинальной оправой.

Исполнительница позировала на фоне городских пейзажей со стрит артом.

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Джамала покорила стильным осенним аутфитом с кюлотами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Білий верх, чорний низ. З першим днем вас!" - подписала кадры певица.

Она также вспомнила о школьных годах и любимых смешных фразах учителей.

Пользователи сети также принялись делиться воспоминаниями, а заодно и восхищаться луком артистки.

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Ранее Джамала откровенно рассказала о воспитании сыновей и трудностях, с которыми она столкнулась.

А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.

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