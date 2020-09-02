Белый верх, черный низ: Джамала восхитила осенним образом в стиле кэжуал

В День знаний певица вспомнила школьные годы
Джамала довольно быстро вернула форму после рождения второго сына и окунулась в активную жизнь. Певица вновь начала выступать и радовать поклонников яркими и стильными появлениями. Так, в День знаний 1 сентября артистка похвасталась ультрастильным образом в стиле кэжуал.
На фото звезда запечатлена в стильных черных кюлотах и трендовой джинсовой рубашке оверсайз белого цвета. Не обошлось и без оригинальных деталей - Джамала примерила модные шлепанцы с квадратным носком и солнцезащитные очки с оригинальной оправой.
Исполнительница позировала на фоне городских пейзажей со стрит артом.
Джамала покорила стильным осенним аутфитом с кюлотами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Білий верх, чорний низ. З першим днем вас!" - подписала кадры певица.
Она также вспомнила о школьных годах и любимых смешных фразах учителей.
Пользователи сети также принялись делиться воспоминаниями, а заодно и восхищаться луком артистки.
Ранее Джамала откровенно рассказала о воспитании сыновей и трудностях, с которыми она столкнулась.
А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.