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"Білосніжка": Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

Lite » Зірки 09.11.2018 - 09:52
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча відвідала церемонію нагородження премії ELLE STYLE AWARDS

Відома українська телеведуча Катя Осадча вкотре зачарувала шанувальників стильним і елегантним образом. Дружина Юрія Горбунова відвідала церемонію нагородження премії ELLE STYLE AWARDS і поділилася знімками з заходу в своєму Instagram.

На світській події діяв дрес-код - чорно-біла гама, який Катя з успіхом витримала. Для виходу в світ ведуча вибрала білий наряд з поясом і асиметричним подолом, який вона поєднувала з чорними брюками.

Доповнила образ Осадча білим беретом і великими сережками.

&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

На одному з фото зірка запечатлна з Дмитром Монатиком.

&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

Фото: Катя Осадча і Монатік (instagram.com/kosadcha)

Підписники залишилися зачаровані чином Каті, про що і повідомили в коментарях. Деякі навіть поцікавилися, де можна купити такий бере, а інші назвали провідну "Білосніжкою".

&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті&quot;Білосніжка&quot;: Катя Осадча підкорила стильним образом у береті

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, стильні Осадча та Світоліна одночасно блиснули стрункими ніжками.

Раніше Катя Осадча приємно порадувала своїх шанувальників, показавши своє архівне дитяче фото. На знімку провідної не більше трьох років.

До речі, Осадча та Горбунов порадували шанувальників яскравими осіннім фото.

Зіркова пара Юрій Горбунов та Катя Осадча (відео: РБК-Україна)

 

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