"Белоснежка": Катя Осадчая покорила стильным образом в берете

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая посетила церемонию награждения премии ELLE STYLE AWARDS

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз очаровала поклонников стильным и элегантным образом. Жена Юрия Горбунова посетила церемонию награждения премии ELLE STYLE AWARDS и поделилась снимками с мероприятия в своем Instagram.

На светском событии действовал дресс-код - черно-белая гамма, который Катя с успехом выдержала. Для выхода в свет ведущая выбрала белый наряд с поясом и асимметричным подолом, который она сочетала с черными брюками.

Дополнила образ Осадчая белым беретом и крупными серьгами.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

На одном из фото звезда запечатлна с Дмитрием Монатиком.

Фото: Катя Осадчая и Монатик (instagram.com/kosadcha)

Подписчики остались очарованы образом Кати, о чем и сообщили в комментариях. Некоторые даже поинтересовались, где можно купить такой берет, а другие назвали ведущую "Белоснежкой".

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, стильные Осадчая и Свитолина одновременно блеснули стройными ножками.

Ранее Катя Осадчая приятно порадовала своих поклонников, показав свое архивное детское фото. На снимке ведущей не больше трех лет.

Кстати, Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими осенним фото.

Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая (видео: РБК-Украина)