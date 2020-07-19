У білому топі і трендових штанях: струнка Надя Дорофєєва здивувала фото в незвичайному місці

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачку похвалили за особливий смак у виборі одягу

Надя Дорофєєва – креативна особистість і вона не боїться сміливих експериментів, особливо, якщо це пов'язано з модою. Її неповторний і впізнаваний стиль давно облюбували прихильники. Співачка в черговий раз підтвердила звання епатажної зірки, опублікувавши фото в стильному вбранні на незвичайному фоні – задній складської двір зі складеними дерев'яними палетами.

Співачка зробила серію з трьох фото – на всіх вона позує в білому топі з довгим рукавом і трендових світлих вільних штанах на резинці з розрізами внизу, червоній бейсбольці і сонячних окулярах. На ногах – масивні кросівки.

Співачка поцікавилася, яке фото більше сподобалося її прихильникам, адже вони зроблені з різних ракурсів.

Надя Дорофєєва в стильному образі позувала в несподіваній локації (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники Наді з вибором не змогли визначитися і прийшли до одноголосного рішення, що всі кадри заслуговують уваги.

Всі круті

Ну дуже крута

Всі три фотки дуже гарні

Всі фотки супер

Красуня

Шикарна

Стиль - це твоє друге ім'я!

Стильна

Всі фотки бомбезні

Яка ж стильна, просто немає слів... Тепер я розумію, хто придумав стиль

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва в яскраво-червоному купальнику показала імпровізований танець та забави з надувним єдинорогом у дворі свого приватного будинку.