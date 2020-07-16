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Надя Дорофєєва в червоному бікіні повеселилася з надувним єдинорогом

Четвер 16 липня 2020 09:50
Надя Дорофєєва в червоному бікіні повеселилася з надувним єдинорогом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка щосили насолоджується літом у своєму заміському будинку

Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес нещодавно відсвяткували п'яту річницю шлюбу - співачка показала в мережі подарунок від коханого, і зізналася у своїх почуттях. Парочка насолоджується теплою погодою у своєму заміському будинку, не упускаючи випадку відпочити і позасмагати. Та і скупатися теж - адже у них у дворі є басейн!

Надя показала в Instagram, як проводить карантинні вихідні - артистка в романтичному червоному купальнику з оборками релаксує у воді, попиваючи коктейлі і ласуючи смачними закусками. Волосся зірка зібрала в дещо розпатланий хвіст і доповнила пляжний лук сонцезахисними окулярами.

Дорофєєва влаштувала веселу та яскраву фотосесію верхи на надувному єдинорозі, а також поділилася забавним відео, в якому падає з нього у воду.

"Белла італійка за секунду до падіння в басейн", - підписала кадри співачка.

Надя Дорофєєва в яскравому купальнику скаженіла в басейні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від барвистих фото і відео і залишили Наді багато компліментів.

  • дуже Красива
  • Ну просто красуня
  • Про Надюша, знову твориш-витворяєш
  • Шик
  • Ви завжди дуже красива
  • Головне встигнути зробити круте фото
  • Знову п'єш
  • Красиво жити не заборониш
  • Надюша ви як завжди прекрасна
  • Надя, твій сміх-це шедевр

Надя Дорофєєва в червоному бікіні повеселилася з надувним єдинорогом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в прозорому міні показала сексапільні вигини на камеру.

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