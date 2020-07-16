Надя Дорофєєва в червоному бікіні повеселилася з надувним єдинорогом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка щосили насолоджується літом у своєму заміському будинку

Надя Дорофєєва та її чоловік Володимир Дантес нещодавно відсвяткували п'яту річницю шлюбу - співачка показала в мережі подарунок від коханого, і зізналася у своїх почуттях. Парочка насолоджується теплою погодою у своєму заміському будинку, не упускаючи випадку відпочити і позасмагати. Та і скупатися теж - адже у них у дворі є басейн!

Надя показала в Instagram, як проводить карантинні вихідні - артистка в романтичному червоному купальнику з оборками релаксує у воді, попиваючи коктейлі і ласуючи смачними закусками. Волосся зірка зібрала в дещо розпатланий хвіст і доповнила пляжний лук сонцезахисними окулярами.

Дорофєєва влаштувала веселу та яскраву фотосесію верхи на надувному єдинорозі, а також поділилася забавним відео, в якому падає з нього у воду.

"Белла італійка за секунду до падіння в басейн", - підписала кадри співачка.

Надя Дорофєєва в яскравому купальнику скаженіла в басейні (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники прийшли в захват від барвистих фото і відео і залишили Наді багато компліментів.

дуже Красива

Ну просто красуня

Про Надюша, знову твориш-витворяєш

Шик

Ви завжди дуже красива

Головне встигнути зробити круте фото

Знову п'єш

Красиво жити не заборониш

Надюша ви як завжди прекрасна

Надя, твій сміх-це шедевр

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в прозорому міні показала сексапільні вигини на камеру.