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Фігура - відпад: Дорофєєва в соковитому купальнику підкорила імпровізацією з яскравим атрибутом

П'ятниця 17 липня 2020 22:43
Фігура - відпад: Дорофєєва в соковитому купальнику підкорила імпровізацією з яскравим атрибутом
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Співачка поділилися літнім настроєм

Надя Дорофєєва проводить спекотні дні біля басейну біля свого заміського будинку. Її "компаньйоном" став кумедний надувний єдиноріг. Співачка насолоджується водними процедурами, їсть фрукти і отримує задоволення від життя. На новому відео зірка показала імпровізований танець і модельну проходку в яскравому червоному купальнику, споскусивши фігурою.

Співачка весело танцює, грає з надувним єдинорогом, посміхається на камеру і ділиться чудовим літнім настроєм з шанувальниками. На ній – роздільний купальник у високими плавками і ліфом, декорованим рюшами. Вона зібрала волосся в недбалий пучок і сховала очі за сонячними сочками у вузькій оправі.

"Літній настрій", - підписала вона атмосферне відео.

Надя Дорофєєва показала літній настрій на атмосферному відео (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники відразу ж оцінили фігуру Наді і зробили чимало компліментів її купальному костюму.

  • Купальник дуже личить тобі
  • Фігура відпад
  • Така буся
  • Дуже красива і мила
  • Красуня
  • Прерасная
  • Ідеальна
  • Купальник - балдьож, тобі дуже йде
  • Така красива
  • Краща

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес нещодавно відсвяткували річницю весілля. Зірка залишилася вдома одна – її чоловік у цей час поїхав в Івано-Франківськ, але встиг приготувати співачці зворушливий подарунок-сюрприз.

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Новини України Надя Дорофеєва
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