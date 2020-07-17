Фігура - відпад: Дорофєєва в соковитому купальнику підкорила імпровізацією з яскравим атрибутом

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилися літнім настроєм

Надя Дорофєєва проводить спекотні дні біля басейну біля свого заміського будинку. Її "компаньйоном" став кумедний надувний єдиноріг. Співачка насолоджується водними процедурами, їсть фрукти і отримує задоволення від життя. На новому відео зірка показала імпровізований танець і модельну проходку в яскравому червоному купальнику, споскусивши фігурою.

Співачка весело танцює, грає з надувним єдинорогом, посміхається на камеру і ділиться чудовим літнім настроєм з шанувальниками. На ній – роздільний купальник у високими плавками і ліфом, декорованим рюшами. Вона зібрала волосся в недбалий пучок і сховала очі за сонячними сочками у вузькій оправі.

"Літній настрій", - підписала вона атмосферне відео.

Надя Дорофєєва показала літній настрій на атмосферному відео (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники відразу ж оцінили фігуру Наді і зробили чимало компліментів її купальному костюму.

Купальник дуже личить тобі

Фігура відпад

Така буся

Дуже красива і мила

Красуня

Прерасная

Ідеальна

Купальник - балдьож, тобі дуже йде

Така красива

Краща

Скріншот коментарів

Раніше Надя Дорофєєва та Володимир Дантес нещодавно відсвяткували річницю весілля. Зірка залишилася вдома одна – її чоловік у цей час поїхав в Івано-Франківськ, але встиг приготувати співачці зворушливий подарунок-сюрприз.