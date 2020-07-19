В белом топе и трендовых штанах: стройная Надя Дорофеева удивила фото в необычном месте

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певицу похвалили за особый вкус в выборе одежды

Надя Дорофеева – креативная личность и она не боится смелых эксперементов, особенно, если это связанно с модой. Ее неповторимый и узнаваемый стиль давно облюбовали поклонники. Певица в очередной раз подтвердила звание эпатажной звезды, опубликовав фото в стильном наряде на необычном фоне – задний складской двор со сложенными деревянными палетами.

Певица сделала серию из трех фото – на всех она позирует в белом топе с длинным рукавом и трендовых светлых свободных штанах на резинке с разрезами внизу, красной бейсболке и солнечных очках. На ногах – массивные кроссовки.

Певица поинтересовалась, какое фото больше понравилось ее поклонникам, ведь они сделаны с разных ракурсов.

Надя Дорофеева в стильном образе позировала в неожиданной локации (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики Нади с выбором не смогли определиться и пришли к единогласному решению, что все кадры заслуживают внимания.

Все крутые

Ну дуже крута

Все три фотки очень красивые

Все фотки супер

Красотка

Шикарная

Стиль - это твое второе имя!

Стильная

Все фотки бомбезные

Какая же стильная, просто нет слов... Теперь я понимаю, кто придумал стиль

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева в ярко-красном купальнике показала импровизированный танец и забавы с надувным единорогом во дворе своего частного дома.