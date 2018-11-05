"Барбі українського виробництва": Оля Полякова в рожевому купальнику показала гнучку фігуру

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники Полякової підтримали і захистили її від хейтерів

Королева ночі Олі Полякова до останнього тримає своїх шанувальників у хвилюючій напрузі, демонструючи свою спортивну фігуру. Довгонога 34-річна співачка після свого гранд-шоу в Києві вирушила на заслужений відпочинок на Мальдіви. До речі, до цього Полякова зізналася, скільки ж витратила на своє шоу "Королева ночі".

На черговому літньому знімку щаслива Полякова позує в яскравому закритому купальнику рожевого кольору. Через що деякі шанувальники в коментарях навіть порівняли її з "лялькою Барбі".

"Лялька Барбі українського виробника! Класна!" — зазначив юзер під ніком bazikina.

У свою чергу українська виконавиця з гумором прокоментувала попередні нападки хейтерів з приводу своїх оголених фото.

"Дивна штука соцмережі і фоловери, їм завжди все не так — то занадто гола, то занадто одягнена, то купальник занадто однаковий, вам, панове, не догодиш, — сміється Полякова. —Та я й не прагну... Хто питав де я? Це Мальдіви, і мені сподобалося тут!"

Розкішна Оля Полякова на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що буквально відразу ж по приїзду Полякова вразила своїх шанувальників оголеними фото, запустивши оригінальний флешмом "трусы для трусов". Тоді на співачку посипався град як позитивних, так і негативних відгуків. На що співачка запропонувала своїм хейтерам бути "незалежними, дорослими жінками", "відчувати себе вільними і сексуальними".

Шанувальники Полякової поспішили підтримати свою улюбленицю, прокоментувавши її новий знімок в рожевому купальнику.

"Заздрять! Ви дуже гарна! Так тримати!" — підтримує galamalinka.

"Хороша чортиця", — захоплюється annete_reiss.

"Нормальний купальник! Як говорив Скрябін: "Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш у них Парижем?!" Так само і це, яка різниця, якого кольору у тебе купальник, якщо в ньому засмагаєш на Мальдівах", — посміхається ksiushakhmilevskaia.

"Олечка, живи в своє задоволення, нехай хейтери заздрять, що не можуть так, не можуть позбутися стереотипів і іншого сміття у своїй голові!" — пише lorensiya92.

"Так, крута! Фігура супер!" — підкреслює potyrnak.

"Красуня у всьому)! І гола, і одягнена, і в будь-якому купальнику", — захоплюється svitlana_viktorovna.

Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше український комік Юрій Ткач прокоментував відносини з Полякової, зазначивши: "У неї закохуєшся просто".

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