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"В нее влюбляешься просто": Юрий Ткач прокомментировал отношения с Поляковой

Lite » Звезды 04.11.2018 - 17:27

Видео: (youtube.com/Светская жизнь)

Известный украинский комик Юрий Ткач, судья "Лиги Смеха" и лицо шоу "Країна У" в присутствии своей супруги признался, что влюбился в Ольгу Полякову. Но любовь его несколько необычная, рассказывается в "Светской жизни".

Он рассказал, о том, что уже не первый год дружит с Олей Поляковой и какие у них отношения.

"Если Оля с кем-то начинает дружить, то Оля никого не подпускает. В нее влюбляешься просто. Она какое-то магическое существо", — говорит Ткач.

&quot;В нее влюбляешься просто&quot;: Юрий Ткач прокомментировал отношения с Поляковой

Юрий Ткач с семьей / Кадр из видео YouTube-канала "Светская жизнь "

Он также признался, что никогда не ссорился с артисткой несмотря на то, что она всегда любит быть везде первой.

"Не доведи Господь. Я тебе хочу сказать, что это может быть первый и последний раз. Оля Полякова — это такая штуковина, которая если ты не встаешь на Олю, то Оля не встает на тебя. Так что нужно вставать на Олю, чтоб все было хорошо", – прокомментировал комик возможность ссоры с Поляковой.

Напомним, что до этого комик показал невероятный образ к Хэллоуину.

До этого вышел трейлер убойной комедии от "Квартала 95".

Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины интервьюотношенияОля Поляковашоу-бизнесЮрий Ткач
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