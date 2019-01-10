З бантиками і букварем: Гайтана зачарувала дитячим фото

Співачка розповіла, ким мріяла стати, коли виросте
Відома українська співачка родом з Конго Гайтана, яка зачарувала новорічною фотосесією з донькою, показала шанувальникам, як вона виглядала в дитинстві. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала миле архівне фото.
На знімку вона зображена у шкільній формі і з білими бантами у волоссі. В руках маленька Гайтана тримає буквар.
У підписі до публікації співачка зізналася, що в дитинстві мріяла зовсім не про виступи на сцені.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
"І я була впевнена, що одного разу стану тренером з настільного тенісу.
А ким ви мріяли стати в дитинстві?" - написала виконавиця.
Підписники зірки діляться своїми історіями і мріями в коментарях, а також дякують Гайтані за цікаве питання.
"Гайтана... Ви молодці. Що пам'ятаєте свою мрію в 1 класі...";
"Мріяти що б бути тренером-це вже стрибок)))";
"Оу, знайомий буквар)) хірургом! А тепер шию шкіряні вироби! Майже здійснилося";
"Дякую, навіть не задумувалась над цим до Вашого запитання))) відкриття дня)", - зазначили фоловери.
Скріншот коментарів (instagram.com/gaitana_music)
Нагадаємо, раніше Гайтана вразила фанатів відвертим фото.
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