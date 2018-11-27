Гайтана очаровала новогодней фотосессией с дочкой

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Певица призналась, что в ее сердце уже царит праздничное настроение

Известная украинская певица Гайтана, которая ранее впервые "вывела в свет" своего мужа, снялась в очень нежной и трогательной новогодней фотосессии со своей полуторагодовалой дочкой Николь-Сапфир. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото мама и дочка позируют у красиво наряженной елки, сменив несколько нарядов за время съемок.

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Особенно впечатляюще смотрятся воздушные белые платья. Дочурке Гайтана также повязала белый бантик в волосы.

"Нужны ли рождественские фотосессии? Да!!! Дедушка и бабушка Николь радуются до слез, от таких фото)) Это прекрасные, светлые эмоции", — написала артистка под одним из снимков.

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/yana.teplova)

Она также отметила, что уже готова к празднику.

"А мы не ждем Новый год, ведь праздничное настроение давно живет в наших сердцах. Спасибо за волшебство фотографу", - сообщила Гайтана.

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/yana.teplova)

Поклонники пришли в восторг от милых фото, отметив, что они обе очень хорошенькие.

Скриншот комментариев (instagram.com/gaitanamusic)

Напомним, в прошлом году Гайтана кардинально изменила свою жизнь: вышла замуж и в 38 лет впервые стала мамой. В июле 2017 года певица родила дочь Николь, и только недавно публично представила своего мужа — музыканта и своего нового продюсера Александра.

Отметим, что Гайтана восхитила украинцев семейным снимком.

Ранее мы писали, что Гайтана старается быть экономной и является сторонником секонд-хенда.