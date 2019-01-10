С бантиками и букварем: Гайтана очаровала детским фото

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Певица рассказала, кем мечтала стать, когда вырастет

Известная украинская певица родом из Конго Гайтана, которая очаровала новогодней фотосессией с дочкой, показала поклонникам, как она выглядела в детстве. На своей странице в Instagram артистка опубликовала милое архивное фото.

На снимке она запечатлена в школьной форме и с белыми бантами в волосах. В руках маленькая Гайтана держит букварь.

В подписи к публикации певица призналась, что в детстве мечтала вовсе не о выступлениях на сцене.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

"И я была уверена, что однажды стану тренером по настольному теннису.

А кем вы мечтали стать в детстве?" - написала исполнительница.

Подписчики звезды делятся своими историями и мечтами в комментариях, а также благодарят Гайтану за интересный вопрос.

"Гайтана... Вы молодца. Что помните свою мечту в 1 классе...";

"Мечтать что б быть тренером это уже прыжок)))";

"Оу, знакомый букварь)) хирургом! А теперь шью кожаные изделия! Почти свершилось";

"Дякую, навіть не задумувалась над цим до Вашого запитання))) відкриття дня)", - отметили фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/gaitana_music)

Напомним, ранее Гайтана поразила фанатов откровенным фото.

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