"Бандюган і любитель дівчаток": Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком

У ролику малюк впевнено розсікає на самокаті з подружкою
Анна Сєдокова регулярно розбурхує мережу своїми відвертими знімками - так, нещодавно співачка викликала справжній фурор, поставши повністю голою. Вона нерідко піддається за це критиці - багато хто впевнені, що мамі трьох дітей не пристало публікувати подібні фото. Однак артистка вважає, що в цьому немає нічого поганого і її діти, навпаки, повинні пишатися такою мамою. Втім, сімейні кадри з дітьми вона теж показує.
Так, Сєдокова виклала зворушливе відео з підрослим синочком Гектором. На ньому малюк хвацько катається на самокаті в компанії подружки його віку. У підписі до публікації Анна поділилася милою історією про хлопчика, а також поскаржилася, що його стало дуже складно зловити, щоб сфотографувати.
"Ви лаєтеся, що Гектора в стрічці мало моїй, а як його наздогнати? Сфотографувати взагалі не реально. Мужики не позують. А як все добре починалося. Пам'ятаєте цього милого малюка, приємно усміхненого на перших фото? Все, забудьте. Тепер, це бандюган і любитель дівчаток, найшвидша дитина на світі. У його виправдання можу сказати одне, він змінюється) Сьогодні випадково вдарив мене. Зрозумів це, взяв мою руку і лагідно погладив її. Вибачився. Так що, за прикладом заздалегідь вибачаюся перед усіма ) Сьогодні день такий", - розповіла виконавиця.
Відео: Анна Седокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)
Підписники співачки поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Гектор росте справжнім красенем.
Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Сєдокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, Анна Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням.
Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою Аліною, якій в цьому році виповнюється 15 років.