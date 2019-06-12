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"Бандюган и любитель девочек": Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком


В ролике малыш уверенно рассекает на самокате с подружкой

Анна Седокова регулярно будоражит сеть своими откровенными снимками - так, недавно певица вызвала настоящий фурор, показавшись полностью обнаженной. Она нередко подвергается за это критике - многие уверены, что маме троих детей не пристало публиковать подобные фото. Однако артистка считает, что в этом нет ничего плохого и ее дети наоборот должны гордиться такой мамой. Впрочем, семейные кадры с детьми она тоже показывает.

Так, Седокова выложила трогательное видео с подросшим сыночком Гектором. На нем малыш лихо катается на самокате в компании подружки его возраста. В подписи к публикации Анна поделилась милой историей о мальчике, а также пожаловалась, что его стало слишком сложно поймать, чтобы сфотографировать.

"Вы ругаетесь, что Гектора в ленте мало моей, а как его догнать? Сфотографировать вообще не реально. Мужики не позируют. А как все хорошо начиналось. Помните этого милого малыша, приятно улыбающегося на первых фото? Все, забудьте. Теперь, это бандюган и любитель девочек, самый быстрый ребенок на свете. В его оправдание могу сказать одно, он меняется) Сегодня случайно ударил меня. Понял это, взял мою руку и ласково ее погладил. Извинился. Так что, по примеру заранее перед всеми извиняюсь ) Сегодня день такой", - рассказала исполнительница.

Видео: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)

Подписчики певицы поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что Гектор растет настоящим красавчиком.

  • "Просто чудесный мальчишка, я от него в восторге!!!"
  • "Сын на вас очень похож"
  • "Ого как он гоняет"
  • "Анечка он у вас такой красивый. Он в маму сногсшибательный"
  • "Красивый парень"
  • "До чего же он хорош"
  • "Такой славный"
  • "Крутой малой"
  • "Так быстро растёт"
  • "Какой прелестный мальчуган)))"
  • "Сладкий малыш"
  • "Вы самая лучшая мама на свете! Самые прекрасные, воспитанные дети"
  • "Боже, самый сладкий бандюган"
  • "Такой же красавчик как и его Мама"
  • "Какой хороший)))) прекрасный ребёнок) пусть всё в жизни сложится у него"

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью Алиной, которой в этом году исполнится 15 лет.

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