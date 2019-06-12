"Бандюган и любитель девочек": Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком

Анна Седокова регулярно будоражит сеть своими откровенными снимками - так, недавно певица вызвала настоящий фурор, показавшись полностью обнаженной. Она нередко подвергается за это критике - многие уверены, что маме троих детей не пристало публиковать подобные фото. Однако артистка считает, что в этом нет ничего плохого и ее дети наоборот должны гордиться такой мамой. Впрочем, семейные кадры с детьми она тоже показывает.

Так, Седокова выложила трогательное видео с подросшим сыночком Гектором. На нем малыш лихо катается на самокате в компании подружки его возраста. В подписи к публикации Анна поделилась милой историей о мальчике, а также пожаловалась, что его стало слишком сложно поймать, чтобы сфотографировать.

"Вы ругаетесь, что Гектора в ленте мало моей, а как его догнать? Сфотографировать вообще не реально. Мужики не позируют. А как все хорошо начиналось. Помните этого милого малыша, приятно улыбающегося на первых фото? Все, забудьте. Теперь, это бандюган и любитель девочек, самый быстрый ребенок на свете. В его оправдание могу сказать одно, он меняется) Сегодня случайно ударил меня. Понял это, взял мою руку и ласково ее погладил. Извинился. Так что, по примеру заранее перед всеми извиняюсь ) Сегодня день такой", - рассказала исполнительница.

Видео: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)

Подписчики певицы поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что Гектор растет настоящим красавчиком.

"Просто чудесный мальчишка, я от него в восторге!!!"

"Сын на вас очень похож"

"Ого как он гоняет"

"Анечка он у вас такой красивый. Он в маму сногсшибательный"

"Красивый парень"

"До чего же он хорош"

"Такой славный"

"Крутой малой"

"Так быстро растёт"

"Какой прелестный мальчуган)))"

"Сладкий малыш"

"Вы самая лучшая мама на свете! Самые прекрасные, воспитанные дети"

"Боже, самый сладкий бандюган"

"Такой же красавчик как и его Мама"

"Какой хороший)))) прекрасный ребёнок) пусть всё в жизни сложится у него"

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью Алиной, которой в этом году исполнится 15 лет.