"Бандюган и любитель девочек": Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком

В ролике малыш уверенно рассекает на самокате с подружкой
Анна Седокова регулярно будоражит сеть своими откровенными снимками - так, недавно певица вызвала настоящий фурор, показавшись полностью обнаженной. Она нередко подвергается за это критике - многие уверены, что маме троих детей не пристало публиковать подобные фото. Однако артистка считает, что в этом нет ничего плохого и ее дети наоборот должны гордиться такой мамой. Впрочем, семейные кадры с детьми она тоже показывает.
Так, Седокова выложила трогательное видео с подросшим сыночком Гектором. На нем малыш лихо катается на самокате в компании подружки его возраста. В подписи к публикации Анна поделилась милой историей о мальчике, а также пожаловалась, что его стало слишком сложно поймать, чтобы сфотографировать.
"Вы ругаетесь, что Гектора в ленте мало моей, а как его догнать? Сфотографировать вообще не реально. Мужики не позируют. А как все хорошо начиналось. Помните этого милого малыша, приятно улыбающегося на первых фото? Все, забудьте. Теперь, это бандюган и любитель девочек, самый быстрый ребенок на свете. В его оправдание могу сказать одно, он меняется) Сегодня случайно ударил меня. Понял это, взял мою руку и ласково ее погладил. Извинился. Так что, по примеру заранее перед всеми извиняюсь ) Сегодня день такой", - рассказала исполнительница.
Видео: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)
Подписчики певицы поспешили оставить свои умиленные отзывы, отмечая, что Гектор растет настоящим красавчиком.
Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)
Напомним, Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием.
Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью Алиной, которой в этом году исполнится 15 лет.