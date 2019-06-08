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Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.06.2019 - 10:52
Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Пікантний знімок викликав бурхливі обговорення шанувальників

Напередодні вручення престижної російської музичної "Премії МУЗ-ТВ 2019", яке відбулося ввечері 7 червня, співачка Анна Сєдокова поділилася в мережі дуже відвертим знімком. Як зізналася артистка, це "таємне фото" чекало своєї години, і вона вважала, що воно принесе їй успіх.

На гарячому знімку Анна позує повністю оголеною, а всі пікантні місця вона прикрила гітарою, яку тримає в руках.

Екс-учасниця "ВІА Гри" закликала своїх прихильників йти до своєї мети і ніколи не здаватися.

Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Ну, що ж , через кілька годин почнеться легендарна #ПремияМУЗтв, на якій я представлена в номінації Найкраще жіноче відео з кліпом "Шантарам". Сказати, що виграти цю премію моя мрія – нічого не сказати. Це мета, це дороговказ і це саме жадібне бажання, адже вперше я була номінована на цю премію 15 років тому, але так і не вийшла її отримувати, тому що в моєму животику вже була маленька Донечка, але мене туди не запрошували. Минуло 15 років і це моя третя номінація. Ніколи не здавайтеся, що б і хто б вам що не говорив! Скільки б років не пройшло! І я не здамся, адже ви зі мною всі ці роки. Секретне фото, яке так чекало підходящого моменту", – написала Сєдокова.

Зазначимо, що мрія співачки не збулася - премію отримала Поліна Гагаріна з кліпом "Вище голови".

Проте її фото викликало справжній ажіотаж і бурхливі обговорення в мережі. Багато підписників захоплюються розкішною фігурою артистки, але знайшлися й такі, хто вважав кадр занадто оголеним і недоречним.

  • "Нереальне фото! Вау! Кожна деталь варта окремої уваги. Удачі сьогодні! Все вийде"
  • "Зараз школярі з 13 років сидять в инстаграмме, вони ще діти.і багато підписані у Ані! Вони дивляться, беруть приклад як фотографуватися і позувати!"
  • "Побільше б таких фото"
  • "Навіщо ховати свою красу? Їй подобається, і це її справа"
  • "Мені здається,що це вже занадто відверто"
  • "Розкішна фотка!"
  • "Ти ж мама, соромно має бути! А якщо твої діти і батьки подивляться це фото, не буде соромно...я в жаху, куди котиться світ"
  • "Сексуальність зашкалює"
  • "Ви неймовірна жінка, залишайтеся такою ж"
  • "Струнка, красива, мила, музична... як гітара...!!!"

А зіркові колеги бажали Анні перемоги на премії.

Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережіПовністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою.

Раніше Анна Сєдокова в короткому топі похвалилася вражаючою розтяжкою.

До речі, Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив.

Обережно, гаряче: грайлива Тіна Кароль схвилювала мережу пікантним фото "Ми схожі?" Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою
Новини України Ганна Сєдоковапевец
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