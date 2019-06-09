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"Дуже хочеться!": Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2019 - 22:49
"Дуже хочеться!": Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Співачка продовжує ділитися своїми думками з дописувачами

Анна Сєдокова розповіла своїм читачам про те, що їй би хотілося, щоб у неї була дача. Крім того, популярна співачка виставила нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Седокова також вирішила запитати пораду, як їй бути в ситуації, коли у неї немає дачі.

"А що робити, якщо у тебе немає дачі, але тобі на неї дуже хочеться! Як ви справляєтеся з цією глобальною проблемою? Я вперше хочу відписатися від всіх дачників з їх "як же тут добре". Є лайфхаки для мене?" - написала співачка.

&quot;Дуже хочеться!&quot;: Сєдокова з великим декольте поділилася &quot;літнім&quot; бажанням

Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Користувачі мережі залишили Сєдокової свої поради:

  • До моїх їхати;
  • Купити, зняти, у мене до речі хтось здає для наїздів у вільний час. У мене своя;
  • Анна, з вашими можливостями це не проблема, тільки час;
  • Ніяк. День, коли продали дачу - один з найкращих днів у житті;
  • Щовесни перетворюю балкон у квітник, а потім ходжу туди просто посидіти і попити кави;

&quot;Дуже хочеться!&quot;: Сєдокова з великим декольте поділилася &quot;літнім&quot; бажанням

Скріншот з Instagram

  • З'їздити за місто на річці відпочити;
  • Теж хочемо дачу, зараз би не сиділи б у задушливому місті, а в басейні плескалися б. Поки не було дитини навіть і не хотілося дачі;
  • Значить потрібно їхати до друзів на дачу;
  • Пляж, відкритий басейн, турбаза обов'язково з водоймом - чудово замінять дачу;

&quot;Дуже хочеться!&quot;: Сєдокова з великим декольте поділилася &quot;літнім&quot; бажанням

Скріншот з Instagram

  • Аня, точно такі ж відчуття. Як круто мати дачу! Як шкода, що у мене її немає;
  • Ань вона тобі не потрібна... лечу куди хочу;
  • Просте рішення-будинок! І дача відразу під рукою!!! І діткам саме те. Я не мрію про дачу, я мрію про свій дім!!!

Нагадаємо, що повністю оголена Анна Сєдокова викликала фурор в мережі. Пікантний знімок викликав бурхливі обговорення шанувальників.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою, якій в цьому році виповнюється 15 років.

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