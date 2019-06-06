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"Ми схожі?" Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2019 - 11:24
"Ми схожі?" Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Аліну співачка народила від футболіста Валентина Белькевича

Відома співачка Анна Сєдокова зараз не заміжня і при цьому виховує трьох дітей. При цьому артистка вважає, що це не привід ставити на собі хрест або ж не ділитися в мережі фото в купальнику і відвертих вбраннях, що реулярно і робить. Втім, знімки з діточками вона теж нерідко показує. Так, співачка поділилася милим фото зі старшою дочкою Аліною, якій в цьому році виповнюється 15 років.

На фото мама і дочка в схожих вбраннях серйозно дивляться в камеру, при цьому дівчинка на передньому плані. Анна зізналася, що вони з донькою влаштували собі "дівчачий день".

"Сьогодні з моєю донечкою втекли від усіх у спа. Скасували всі справи і помчали на масажі. Аліна проспала весь масажик, а я лежала і думала, як же швидко летить час і як швидко ростуть діти. Ми схожі? Мені здається, всі мої діти схожі самі на себе ) А вам?" - поцікавилася співачка.

&quot;Ми схожі?&quot; Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою

Фото: Анна Седокова з дочкою Аліною (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Аліну Сєдокова народила від першого шлюбу з футболістом київського "Динамо" Валентином Белькевичем, який помер в 2014 році.

Багато підписників відзначили, що дівчинка все ж більше схожа на тата, а от молодша дочка Моніка - на Анну.

  • "Вона схожа більше на тата, але є мамині риси"
  • "Саме Аліна на вас не схожа, а от Моніка і Гектор схожі)"
  • "Моніка схожа на тебе)"
  • "Як на мене Аліна схожа більше на тата"
  • "На тата схожа дуже Аліна. А Моніка дуже на вас"
  • "Красуня! І дочка і мама!"
  • "Ви як сестрички"
  • "І на Вас схожа і на тата, але все-таки на маму більше"
  • "Гека на тата, Мона на вас, а Алінка і на вас і на тата))"
  • "Схожі,така ж красуня"
  • "Вона якась нереальна"
  • "Wow. Вона вже така велика?!!"
  • "Яка красуня росте"
  • "І це найкраще, що діти на себе схожі))"
  • "В маму Красуня"

Нагадаємо, Оля Полякова прийшла в захват від маленького сина Анни Сєдокової Гектора.

Раніше Анна Сєдокова розповіла про відпочинок на морі з трьома дітьми.

До речі, Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив.

По стопах матері: дочка Олі Полякової вперше заспівала на концерті "Ніколи не догодиш": Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив
Новини України Ганна Сєдоковадочь
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