"Ми схожі?" Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Аліну співачка народила від футболіста Валентина Белькевича

Відома співачка Анна Сєдокова зараз не заміжня і при цьому виховує трьох дітей. При цьому артистка вважає, що це не привід ставити на собі хрест або ж не ділитися в мережі фото в купальнику і відвертих вбраннях, що реулярно і робить. Втім, знімки з діточками вона теж нерідко показує. Так, співачка поділилася милим фото зі старшою дочкою Аліною, якій в цьому році виповнюється 15 років.

На фото мама і дочка в схожих вбраннях серйозно дивляться в камеру, при цьому дівчинка на передньому плані. Анна зізналася, що вони з донькою влаштували собі "дівчачий день".

"Сьогодні з моєю донечкою втекли від усіх у спа. Скасували всі справи і помчали на масажі. Аліна проспала весь масажик, а я лежала і думала, як же швидко летить час і як швидко ростуть діти. Ми схожі? Мені здається, всі мої діти схожі самі на себе ) А вам?" - поцікавилася співачка.

Фото: Анна Седокова з дочкою Аліною (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Аліну Сєдокова народила від першого шлюбу з футболістом київського "Динамо" Валентином Белькевичем, який помер в 2014 році.

Багато підписників відзначили, що дівчинка все ж більше схожа на тата, а от молодша дочка Моніка - на Анну.

"Вона схожа більше на тата, але є мамині риси"

"Саме Аліна на вас не схожа, а от Моніка і Гектор схожі)"

"Моніка схожа на тебе)"

"Як на мене Аліна схожа більше на тата"

"На тата схожа дуже Аліна. А Моніка дуже на вас"

"Красуня! І дочка і мама!"

"Ви як сестрички"

"І на Вас схожа і на тата, але все-таки на маму більше"

"Гека на тата, Мона на вас, а Алінка і на вас і на тата))"

"Схожі,така ж красуня"

"Вона якась нереальна"

"Wow. Вона вже така велика?!!"

"Яка красуня росте"

"І це найкраще, що діти на себе схожі))"

"В маму Красуня"

Нагадаємо, Оля Полякова прийшла в захват від маленького сина Анни Сєдокової Гектора.

Раніше Анна Сєдокова розповіла про відпочинок на морі з трьома дітьми.

До речі, Анна Сєдокова емоційно висловилася про бодипозитив.