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Анна Сєдокова засвітила апетитні сідниці на пікантному фото в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 11:46
Анна Сєдокова засвітила апетитні сідниці на пікантному фото в бікіні
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачку в черговий раз звинуватили в зайвій відвертості

Екс-учасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова вже не раз піддавалася критиці в мережі за надто відверті знімки, проте співачка не звертає уваги на коментарі незадоволених користувачів мережі і продовжує демонструвати свої розкішні форми у всій красі. Так, раніше артистка викликала справжній фурор в мережі, виклавши фото, на якому позує повністю оголеною, прикрившись лише гітарою. У порівнянні з цим її новий знімок скромніше - на ньому вона позує в купальнику.

Співачка в чорному бікіні лежить на шезлонгу в чуттєвій позі, вихваляючись своїми апетитними сідницями.

Анна Сєдокова засвітила апетитні сідниці на пікантному фото в бікіні

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мабуть, щастя буває відміряно тільки певну кількість і коли ти його перебираєш, коли в тебе його занадто багато, тобі з небес кажуть - Тихіше, тихіше. У моїх навушниках грає три нових неймовірних пісні, на які я хочу зняти відео найближчим часом. Це такі Пісні, які я сама заслухую. Це ті пісні, без яких не можу і я. І, повірте, я люблю виключно кращих. Я хочу швидше тобі їх показати, але не можу. І щойно @alanbadoev надіслав готовий кліп на #яжемать і це пі**єц. Правда. Вибачте, що лаюся, але це навіть для мене різко, зухвало і по новому. Скоро... А поки, я лежу на пляжі і думаю про те, як же Круто, що у мене є моя музика", - написала Сєдокова.

Знімок викликав бурхливу реакцію у підписників - багато захоплюються фігурою і сміливістю Анни, інші ж вважають, що фото вульгарне і не варто мамі трьох дітей публікувати подібні кадри.

  • Сліпуче виглядає!!! Вірно!!!! Але фотки з голою *опой вже набридли!
  • Аня, правильно ))) більше фоткай дупу з різних поз! Буде що онукам показати в старості .
  • Возлежайшая,принадна і красива жінка
  • Кайфовая! Красива! Сильна! Талановита! Душевна і просто чудова жінка!
  • Розкішна, щира, справжня. Так лежати, ой, так тримати
  • Любите ви вульгарні фото робити ...
  • А прикольно буде твоїм дітям бачити таку матусю?
  • Чому така шикарна
  • Хочу бути такою соковитою як Ганнуся
  • І ніякої загадки
  • Фігура вогонь!
  • Сексі мама
  • Чарівна красуня! Сама прекрасна дівчина! Божественна Ганнуся, велика королева!
  • Шикарне тіло
 

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова умилила зворушливим відео з синочком Гектором.

Раніше Анна Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням.

"Красива до неможливості": Лобода захопила фанатів ідеальною фігурою в купальнику "Бандюган і любитель дівчаток": Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком
Новини України Ганна Сєдоковафигура
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