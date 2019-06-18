Анна Сєдокова засвітила апетитні сідниці на пікантному фото в бікіні

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачку в черговий раз звинуватили в зайвій відвертості

Екс-учасниця "ВІА Гри" Анна Сєдокова вже не раз піддавалася критиці в мережі за надто відверті знімки, проте співачка не звертає уваги на коментарі незадоволених користувачів мережі і продовжує демонструвати свої розкішні форми у всій красі. Так, раніше артистка викликала справжній фурор в мережі, виклавши фото, на якому позує повністю оголеною, прикрившись лише гітарою. У порівнянні з цим її новий знімок скромніше - на ньому вона позує в купальнику.

Співачка в чорному бікіні лежить на шезлонгу в чуттєвій позі, вихваляючись своїми апетитними сідницями.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мабуть, щастя буває відміряно тільки певну кількість і коли ти його перебираєш, коли в тебе його занадто багато, тобі з небес кажуть - Тихіше, тихіше. У моїх навушниках грає три нових неймовірних пісні, на які я хочу зняти відео найближчим часом. Це такі Пісні, які я сама заслухую. Це ті пісні, без яких не можу і я. І, повірте, я люблю виключно кращих. Я хочу швидше тобі їх показати, але не можу. І щойно @alanbadoev надіслав готовий кліп на #яжемать і це пі**єц. Правда. Вибачте, що лаюся, але це навіть для мене різко, зухвало і по новому. Скоро... А поки, я лежу на пляжі і думаю про те, як же Круто, що у мене є моя музика", - написала Сєдокова.

Знімок викликав бурхливу реакцію у підписників - багато захоплюються фігурою і сміливістю Анни, інші ж вважають, що фото вульгарне і не варто мамі трьох дітей публікувати подібні кадри.

Сліпуче виглядає!!! Вірно!!!! Але фотки з голою *опой вже набридли!

Аня, правильно ))) більше фоткай дупу з різних поз! Буде що онукам показати в старості .

Возлежайшая,принадна і красива жінка

Кайфовая! Красива! Сильна! Талановита! Душевна і просто чудова жінка!

Розкішна, щира, справжня. Так лежати, ой, так тримати

Любите ви вульгарні фото робити ...

А прикольно буде твоїм дітям бачити таку матусю?

Чому така шикарна

Хочу бути такою соковитою як Ганнуся

І ніякої загадки

Фігура вогонь!

Сексі мама

Чарівна красуня! Сама прекрасна дівчина! Божественна Ганнуся, велика королева!

Шикарне тіло

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова умилила зворушливим відео з синочком Гектором.

Раніше Анна Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням.