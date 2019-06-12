"Бандюган і любитель дівчаток": Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

У ролику малюк впевнено розсікає на самокаті з подружкою

Анна Сєдокова регулярно розбурхує мережу своїми відвертими знімками - так, нещодавно співачка викликала справжній фурор, поставши повністю голою. Вона нерідко піддається за це критиці - багато хто впевнені, що мамі трьох дітей не пристало публікувати подібні фото. Однак артистка вважає, що в цьому немає нічого поганого і її діти, навпаки, повинні пишатися такою мамою. Втім, сімейні кадри з дітьми вона теж показує.

Так, Сєдокова виклала зворушливе відео з підрослим синочком Гектором. На ньому малюк хвацько катається на самокаті в компанії подружки його віку. У підписі до публікації Анна поділилася милою історією про хлопчика, а також поскаржилася, що його стало дуже складно зловити, щоб сфотографувати.

"Ви лаєтеся, що Гектора в стрічці мало моїй, а як його наздогнати? Сфотографувати взагалі не реально. Мужики не позують. А як все добре починалося. Пам'ятаєте цього милого малюка, приємно усміхненого на перших фото? Все, забудьте. Тепер, це бандюган і любитель дівчаток, найшвидша дитина на світі. У його виправдання можу сказати одне, він змінюється) Сьогодні випадково вдарив мене. Зрозумів це, взяв мою руку і лагідно погладив її. Вибачився. Так що, за прикладом заздалегідь вибачаюся перед усіма ) Сьогодні день такий", - розповіла виконавиця.

Відео: Анна Седокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)

Підписники співачки поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Гектор росте справжнім красенем.

"Просто чудовий хлопець, я від нього в захваті!!!"

"Син на вас дуже схожий"

"Ого як він ганяє"

"Ганнуся він у вас такий гарний. Він маму карколомний"

"Гарний хлопець"

"До чого ж він хороший"

"Такий славний"

"Крутий малої"

"Так швидко росте"

"Який чудовий хлопчина)))"

"Солодкий малюк"

"Ви найкраща мама на світі! Найпрекрасніші, виховані діти"

"Боже, найсолодший бандюган"

"Такий же красень як і його Мама"

"Який гарний)))) прекрасний дитина) нехай все в житті складеться у нього"

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Фото: Анна Сєдокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою Аліною, якій в цьому році виповнюється 15 років.