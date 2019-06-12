ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Бандюган і любитель дівчаток": Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2019 - 16:31
"Бандюган і любитель дівчаток": Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

У ролику малюк впевнено розсікає на самокаті з подружкою

Анна Сєдокова регулярно розбурхує мережу своїми відвертими знімками - так, нещодавно співачка викликала справжній фурор, поставши повністю голою. Вона нерідко піддається за це критиці - багато хто впевнені, що мамі трьох дітей не пристало публікувати подібні фото. Однак артистка вважає, що в цьому немає нічого поганого і її діти, навпаки, повинні пишатися такою мамою. Втім, сімейні кадри з дітьми вона теж показує.

Так, Сєдокова виклала зворушливе відео з підрослим синочком Гектором. На ньому малюк хвацько катається на самокаті в компанії подружки його віку. У підписі до публікації Анна поділилася милою історією про хлопчика, а також поскаржилася, що його стало дуже складно зловити, щоб сфотографувати.

"Ви лаєтеся, що Гектора в стрічці мало моїй, а як його наздогнати? Сфотографувати взагалі не реально. Мужики не позують. А як все добре починалося. Пам'ятаєте цього милого малюка, приємно усміхненого на перших фото? Все, забудьте. Тепер, це бандюган і любитель дівчаток, найшвидша дитина на світі. У його виправдання можу сказати одне, він змінюється) Сьогодні випадково вдарив мене. Зрозумів це, взяв мою руку і лагідно погладив її. Вибачився. Так що, за прикладом заздалегідь вибачаюся перед усіма ) Сьогодні день такий", - розповіла виконавиця.

Відео: Анна Седокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)

Підписники співачки поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що Гектор росте справжнім красенем.

  • "Просто чудовий хлопець, я від нього в захваті!!!"
  • "Син на вас дуже схожий"
  • "Ого як він ганяє"
  • "Ганнуся він у вас такий гарний. Він маму карколомний"
  • "Гарний хлопець"
  • "До чого ж він хороший"
  • "Такий славний"
  • "Крутий малої"
  • "Так швидко росте"
  • "Який чудовий хлопчина)))"
  • "Солодкий малюк"
  • "Ви найкраща мама на світі! Найпрекрасніші, виховані діти"
  • "Боже, найсолодший бандюган"
  • "Такий же красень як і його Мама"
  • "Який гарний)))) прекрасний дитина) нехай все в житті складеться у нього"

&quot;Бандюган і любитель дівчаток&quot;: Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком&quot;Бандюган і любитель дівчаток&quot;: Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

&quot;Бандюган і любитель дівчаток&quot;: Анна Сєдокова розчулила зворушливим відео з синочком

Фото: Анна Сєдокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова з великим декольте поділилася "літнім" бажанням.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою Аліною, якій в цьому році виповнюється 15 років.

Повністю гола Анна Сєдокова викликала фурор в мережі "Ми схожі?" Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою
Новини України Ганна Сєдоковасын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся