Анна Седокова засветила аппетитные ягодицы на пикантном фото в бикини

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певицу в очередной раз обвинили в излишней откровенности

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова уже не раз подвергалась критике в сети за слишком откровенные снимки, однако певица не обращает внимания на комментарии недовольных пользователей сети и продолжает демонстрировать свои роскошные формы во всей красе. Так, ранее артистка вызвала настоящий фурор в сети, выложив фото, на котором позирует полностью обнаженной, прикрывшись лишь гитарой. По сравнению с этим ее новый снимок поскромнее - на нем она позирует в купальнике.

Певица в черном бикини лежит на шезлонге в чувственной позе, хвастаясь своими аппетитными ягодицами.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Наверное, счастья бывает отмерено только определенное количество и когда ты его перебираешь, когда у тебя его слишком много, тебе с небес говорят - Тише, тише. В моих наушниках играет три новых невероятных песни, на которые я хочу снять видео в ближайшее время. Это такие Песни, которые я сама заслушиваю. Это те песни, без которых не могу и я. И, поверьте, я люблю исключительно лучших. Я хочу скорее тебе их показать, но не могу. И только что @alanbadoev прислал готовый клип на #яжемать и это пи**ец. Правда. Извините, что ругаюсь, но это даже для меня резко, дерзко и по новому. Скоро... А пока, я лежу на пляже и думаю о том, как же Круто, что у меня есть моя музыка", - написала Седокова.

Снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков - многие восхищаются фигурой и смелостью Анны, другие же считают, что фото вульгарное и не стоит маме троих детей публиковать подобные кадры.

Ослепительно выглядит!!! Верно!!!! Но фотки с голой *опой уже поднадоели!

Аня, правильно ))) больше фоткай задницу с разных поз! Будет что внукам показать в старости .

Возлежайшая,манящая и красивейшая - женщина

Кайфовая! Красивая! Сильная! Талантливая! Душевная и просто замечательная женщина!

Роскошная, искренняя, настоящая. Так лежать, ой, так держать

Любите вы вульгарные фото делать ...

А прикольно будет твоим детям видеть такую мамашу?

Почему такая шикарная

Хочу быть такой сочной как Анечка

И никакой загадки

Фигура огонь!

Секси мама

Обворожительная красавица! Самая прекрасная девушка! Божественная Анечка, великая королева!

Шикарное тело

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Напомним, Анна Седокова умилила трогательным видео с сыночком Гектором.

Ранее Анна Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием.