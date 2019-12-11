Назад у майбутнє: стильна Ганна Різатдінова захопила "космічним" фото

Гімнастка вразила футуристичними кадрами
Насичені зйомки шоу Танці з зірками 2019 завершилися, однак Ганні Різатдіновій ніколи розслаблятися і відпочивати. Хоч вона і не перемогла в проекті, а разом з партнером Олександром Прохоровим посіла друге місце, поступившись Ксенії Мішиній та Жені Коту, гімнастку навперебій запрошують на всілякі програми, проекти та інтерв'ю. Так, нещодавно вона взяла участь у зйомках нових випусків шоу "Суперінтуіція" на "Новому каналі".
А на нових фото в своєму Instagram Ганна і зовсім зображена серед загадкових футуристичних декорацій! При цьому спортсменка приміряла стильний і елегантний образ - сукню-міді молочного кольору, верхня частина якої іншого кольору. На ногах у дівчини чорні черевики, а на плечі вона накинула сіре болеро.
Різатдінова позує в коридорі, стіни, підлога і стеля якого прикрашені блискучим сріблястим матеріалом - в результаті вид вийшов дуже незвичайний і дещо "космічний".
Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
"Назад в майбутнє", - підписала знімки Ганна англійською мовою.
До речі, у відео в своїх сторіс вона зізналася, що знаходиться в павільйоні, де знімали Танці з зірками, проте не в якості танцівниці.
Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Захоплені і заінтриговані шанувальники поспішили обсипати гімнастку компліментами.
Скріншот коментарів (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Нагадаємо, раніше українська красуня Ганна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні. У Києві відбувся показ дебютної колекції Ольги Сумської.