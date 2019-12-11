Назад у майбутнє: стильна Ганна Різатдінова захопила "космічним" фото

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка вразила футуристичними кадрами

Насичені зйомки шоу Танці з зірками 2019 завершилися, однак Ганні Різатдіновій ніколи розслаблятися і відпочивати. Хоч вона і не перемогла в проекті, а разом з партнером Олександром Прохоровим посіла друге місце, поступившись Ксенії Мішиній та Жені Коту, гімнастку навперебій запрошують на всілякі програми, проекти та інтерв'ю. Так, нещодавно вона взяла участь у зйомках нових випусків шоу "Суперінтуіція" на "Новому каналі".

А на нових фото в своєму Instagram Ганна і зовсім зображена серед загадкових футуристичних декорацій! При цьому спортсменка приміряла стильний і елегантний образ - сукню-міді молочного кольору, верхня частина якої іншого кольору. На ногах у дівчини чорні черевики, а на плечі вона накинула сіре болеро.

Різатдінова позує в коридорі, стіни, підлога і стеля якого прикрашені блискучим сріблястим матеріалом - в результаті вид вийшов дуже незвичайний і дещо "космічний".

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

"Назад в майбутнє", - підписала знімки Ганна англійською мовою.

До речі, у відео в своїх сторіс вона зізналася, що знаходиться в павільйоні, де знімали Танці з зірками, проте не в якості танцівниці.

Ганна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Захоплені і заінтриговані шанувальники поспішили обсипати гімнастку компліментами.

Ідеальна

Ганнуся, Ви розкішна!!!

Дуже красива))) Приємно дивитися

Дуже красива. Дуже йде така щаслива посмішка

Красуня

Красотулічка яка

найулюбленіша

Красуня Анюта

Навіть не питаю хто знімав

Скріншот коментарів (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше українська красуня Ганна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні. У Києві відбувся показ дебютної колекції Ольги Сумської.