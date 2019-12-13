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"Схожа на голлівудську діву": Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 12:41
"Схожа на голлівудську діву": Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка взяла участь у зйомках ТВ-шоу в шикарному вбранні

Після завершення шоу Танці з зірками 2019 Ганні Різатдіновій ніколи нудьгувати - гімнастка, яка разом з партнером Олександром Прохоровим зайняла в проекті друге місце, зараз нарозхват. Її навперебій запрошують дати інтерв'ю, знятися для глянцевого журналу або взяти участь у ТВ-передачі. Спортсменка із задоволенням погоджується і радує шанувальників ефектними появами - так, днями вона вразила фанів "космічними" кадрами.

Ганна також взяла участь у зйомках нових випусків шоу "Суперінтуіція" на "Новому каналі". При цьому Різатдінова блищала перед камерами в розкішному і елегантному образі.

Українська гімнастка приміряла вечірнє плаття в підлогу красивого "сталевого" золотисто-рожевого відтінку з оголеними плечима і асиметричним вирізом в районі декольте. Особливої виразності вбранню додає великий бант в районі талії.

&quot;Схожа на голлівудську діву&quot;: Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Знаменитість доповнила лук босоніжками на підборах і масивними сережками, а волосся красиво поклала хвилями на одну сторону. Завершує шикарний образ яскравий макіяж з акцентом на губах.

Різатдінова позувала як одна, так і з "колегами" по зйомці - Іраклієм Макацарія, Володимиром Остапчуком, Ксенією Горб та іншими.

&quot;Схожа на голлівудську діву&quot;: Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом&quot;Схожа на голлівудську діву&quot;: Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Мені вкрай рідко подобаються фото, але цей образ виняток", - зізналася Анна в підпису під знімком.

&quot;Схожа на голлівудську діву&quot;: Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

В коментарях підписники залишили багато теплих відгуків такому образу гімнастки і порівняли її з голлівудською кінодівою.

  • Мені подобається, схожа на голлівудську кінодіву!
  • Як красиво
  • Дуже мені подобається. Коли буде ефір???
  • Бездоганний образ
  • Богиня!
  • Красуня
  • Шикарно
  • Просто королева!
  • Вам йде сукню

&quot;Схожа на голлівудську діву&quot;: Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше українська красуня Анна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні. У Києві відбувся показ дебютної колекції Ольги Сумської.

Назад у майбутнє: стильна Ганна Різатдінова захопила "космічним" фото Українська красуня: Ганна Різатдінова вийшла на подіум у розкішній "квітковій" сукні
Новини України Танцы со звездамиобразАнна Ризатдинова
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