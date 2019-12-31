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Почала з чистого аркуша: Ганна Різатдінова розповіла, чим їй запам'ятався 2019 рік

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 16:56
Почала з чистого аркуша: Ганна Різатдінова розповіла, чим їй запам'ятався 2019 рік
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка зазначила, що багато чому навчилася за цей рік

Фіналістка шоу Танці з зірками 2019 Ганна Різатдінова раніше ефектно показала шанувальникам, залишити все погане в старому році, а заодно і похвалилася вражаючою розтяжкою і фізичною формою. За кілька годин до настання Нового 2020 року гімнастка вирішила підбити підсумки року, що минає.

На своїй сторінці в Instagram Ганна поділилася ефектним кадром, на якому вона зображена в одному з образів для танцювального проекту - помаранчевій спідниці і білому топі з об'ємними оборками на плечах.

Спортсменка розповіла, яким був для неї 2019 рік і згадала найяскравіші його моменти.

Почала з чистого аркуша: Ганна Різатдінова розповіла, чим їй запам'ятався 2019 рік

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Якщо підвести підсумки року, то можу сказати що він дав мені дуже багато уроків!! Перші півроку мені здавалося, що він випробовує мене на міцність ... але з літа моє життя перевернулося. Я ризикнула і почала все з чистого аркуша . Спасибі танцям! Це однозначно найяскравіша подія цього року! Спасибі всім людям, які мене оточували! Всім знайомствам і новим емоціям! Я виросла як морально так і емоційно! У мене відбулася переоцінка життя і я вже не в рожевих окулярах. 2019 схожий на американські гірки, я не розуміла, коли кінець ... і до чого мене це все призведе. Впевнена сама крута гірка ще попереду ) дякую всім вам, хто оточував мене і був зі мною!! Хто голосував, вболівав за нашу пару з @sasha_prohor номер 12 ) спасибі дорогі!! Мрії збуваються! Головне вірити в них !! І ніколи не забувайте про себе!! Ви у себе одні!!! І як сказала мені одного разу @kseniya.gorb: не хвилюйся, життя тебе підхопить. Нехай у Новому Році життя всіх підхопить і перенесе через всі труднощі", - відверто поділилася Різатдінова.

Підписники гімнастки тут же почали вітати її з Новим роком і бажати всього найкращого.

  • З Наступаючим Новим Роком, Ганнуся
  • Неповторна
  • З Наступаючим Новим роком вас
  • Анюта ти чудова і дуже сильна. з Наступаючим Новим роком вас з синочком
  • Гідна кращого
  • Красива Аннушка
  • З наступаючим, Ганна!!
  • Анна,ви молодець!Бажаю в 2020 перемоги на Танцях з зірками! Ви заслужили!
  • Щаслива за тебе!! Довіряй світу і все буде добре
  • Я до сих пір переживаю за вашу з Прохоровим пару. Здається, що ви дуже підходите один одному

Почала з чистого аркуша: Ганна Різатдінова розповіла, чим їй запам'ятався 2019 рік

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова підкорила розкішним образом "голлівудської кінодіви".

Тільки позитив: Ганна Різатдінова ефектно показала, як залишити все погане в старому році Зручно їздити в трамваї: Ганна Різатдінова вразила ідеальним вертикальним шпагатом
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