Аніта Луценко показала дочку і чесно розповіла про труднощі материнства

Вона підтримала всіх новоспечених матерів
Аніта Луценко - відома і популярна фітнес-тренер, а також ведуча шоу "Зважені та щасливі". Вона часто ділиться на своїй сторінці в мережі корисними порадами по здоровому харчуванню, схудненню і ефективними вправами - наприклад, нещодавно вона розкрила правила, які допомагають схуднути і стати більш щасливим. Іноді зірка також показує свою кохану донечку Мію, якій вже виповнилося три роки.
На свіжому фото в Instagram Аніта сидить на ліжку в обнімку з донькою, при цьому на ній один лише теплий светр. Спортсменка щасливо посміхається на камеру.
У підписі до публікації Луценко підтримала всіх жінок, які народили дитину менше року тому і відверто поділилася, яким був цей період для неї. Виявляється, їй довелося зіткнутися з багатьма проблемами зі здоров'ям і самопочуттям.
Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)
"Сьогодні я хочу підтримати жінок, які вперше стали мамами менше року тому.
Це такий складний період коли ти:
Крихітки! Головне дожити до 1 року. обіймаю кожну таку дівчинку й ти не одна і все пройде! І життя знову буде вогонь і ти будеш відчувати на 100% зарядженою батарейкою, тільки плюс у тебе Нова людина поруч = любов всього світу в серці. P. S. Якщо вам не близькі ці відчуття, то я вас вітаю - ви розумниця", - докладно розповіла Аніта.
Підписникиподякували телеведучій за такий відвертий пост і відзначили, що у багатьох було все точно так само.
Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)
Нагадаємо, раніше Аніта Луценко шокувала фанатів екстремально короткою зачіскою.