Анита Луценко показала подросшую дочь и честно рассказала о трудностях материнства

Она поддержала всех новоиспеченных матерей
Анита Луценко - известная и популярная фитнес-тренер, а также ведущая шоу "Зважені та щасливі". Она часто делится на своей страничке в сети полезными советами по здоровому питанию, похудению и эффективными упражнениями - к примеру, недавно она раскрыла правила, которые помогают похудеть и стать более счастливой. Иногда звезда также показывает свою любимую дочурку Мию, которой уже исполнилось три года.
На свежем фото в Instagram Анита сидит на кровати в обнимку с дочкой, при этом на ней один лишь теплый свитер. Спортсменка счастливо улыбается на камеру.
В подписи к публикации Луценко поддержала всех женщин, которые родили ребенка меньше года назад и откровенно поделилась, каким был этот период для нее. Оказывается, ей пришлось столкнуться со многими проблемами со здоровьем и самочувствием.
Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)
"Сегодня я хочу поддержать женщин, которые впервые стали мамами менее года назад.
Это такой сложный период когда ты:
Крошки! Главное дожить до 1 года. обнимаю каждую такую девочку и ты не одна и всё пройдёт! И жизнь снова будет огонь и ты будешь чувствовать на 100% заряженой батарейкой, только плюс у тебя Новый человек рядом = любовь всего мира в сердце. P.S. Если вам не близки эти ощущения, то я вас поздравляю- вы умничка", - подробно рассказала Анита.
Подписчики поблагодарили телеведущую за такой откровенный пост и отметили, что у многих было все точно так же.
Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)
Напомним, ранее Анита Луценко шокировала фанатов экстремально короткой прической.