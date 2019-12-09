Анита Луценко показала подросшую дочь и честно рассказала о трудностях материнства

Анита Луценко - известная и популярная фитнес-тренер, а также ведущая шоу "Зважені та щасливі". Она часто делится на своей страничке в сети полезными советами по здоровому питанию, похудению и эффективными упражнениями - к примеру, недавно она раскрыла правила, которые помогают похудеть и стать более счастливой. Иногда звезда также показывает свою любимую дочурку Мию, которой уже исполнилось три года.

На свежем фото в Instagram Анита сидит на кровати в обнимку с дочкой, при этом на ней один лишь теплый свитер. Спортсменка счастливо улыбается на камеру.

В подписи к публикации Луценко поддержала всех женщин, которые родили ребенка меньше года назад и откровенно поделилась, каким был этот период для нее. Оказывается, ей пришлось столкнуться со многими проблемами со здоровьем и самочувствием.

Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)

"Сегодня я хочу поддержать женщин, которые впервые стали мамами менее года назад.

Это такой сложный период когда ты:

не чувствуешь своё тело таким каким оно было до родов

ты сутулая и болит спина

ты при любых раскладах «плохая мать» ))

у тебя скорее всего конфликты с любимым ( мог бы больше помогать, слышу я почти от всех родивших )

крошатся зубы и выпадают волосы

ты выпадаешь из круга общения бездетных

ты тупо хочешь спать

ты хочешь побыть одна, но совесть говорит, что тебе должно быть стыдно такого хотеть

ты выпить даже с горя не можешь

Крошки! Главное дожить до 1 года. обнимаю каждую такую девочку и ты не одна и всё пройдёт! И жизнь снова будет огонь и ты будешь чувствовать на 100% заряженой батарейкой, только плюс у тебя Новый человек рядом = любовь всего мира в сердце. P.S. Если вам не близки эти ощущения, то я вас поздравляю- вы умничка", - подробно рассказала Анита.

Подписчики поблагодарили телеведущую за такой откровенный пост и отметили, что у многих было все точно так же.

Почему мне никто не сказал этого два года назад... Отличные слова!!!) и очень правильные)

Все точно так! Було.... Пройшло. Все супер+ донечка -подружка поруч!!!!

100% правда, на собі перевірено, а зараз не уявляю, як жила без своєї донечки

Подписываюсь под каждым словом

Блін..... це тааак важко.... дійсно треба пережити цей період...

Спасибо, Анита

Спасибо большое и вам сил, терпения и вдохновения!!! Радуете нас и помогаете

Анита, спасибо Вам большоооое за такие слова и поддержку. а Вы после того как стали мамой - стали красивей в миллион раз, нежнее, милее, балдею от Вас

Классный пост. Вы умничка

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко шокировала фанатов экстремально короткой прической.