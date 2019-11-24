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Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко

Lite » Краса 24.11.2019 - 08:37
Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер поділилася своїми секретами

Хочете схуднути і зберегти бажану вагу, але не знаєте як? Вам допоможуть ефективні поради від експерта. Зоряний фітнес-тренер і ведуча шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко, яка раніше розповіла, як харчуватися ввечері, щоб не погладшати, поділилася на сторінці в Instagram своїми правилами.

За словами знаменитості, вони допоможуть вам схуднути і не набирати ще більше, ніж уже є, а ще - стати більш щасливим.

Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)⠀

1. Уникати надмірного споживання червоного м'яса, картоплі, обробленої їжі, масла, солодощів і десертів.

2. Лягати спати в той же день, коли і прокинулися ( до 12 годин ночі). Спати щоночі 7 – 8 годин ( і бажано не більше).

Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

3. Дивитися телевізор не більше 1 години в день. Перегляд ТБ і поправлення пов'язані безпосередньо: більше поганої їжі попадає під час перегляду.


4. Приділяти не менше 150 хвилин на тиждень аеробним вправам "помірно високої" інтенсивності. І це найкорисніше, що ви взагалі можете зробити для здоров'я.

Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

5. Замінити напої з цукром на воду.

6. На тиждень 2-4 години мати чистої ходьби. Актуально для тих, що мають авто.

Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

7. Дотримувати помірності при споживанні алкоголю. Він сильно додає калорійності раціону і підвищує апетит.

Як схуднути і стати більш щасливою: правила Аніти Луценко
Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Виконувати силові вправи не менше двох разів на тиждень.

Нагадаємо, що дієтолог Надія Пахирко надала інструкцію всім бажаючим схуднути уві сні.

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Новини України Аніта Луценкосхудненняфітнес-тренер
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