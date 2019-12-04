Священні фрукти і злий жир: Аніта Луценко розвінчала топ-5 найбезглуздіших міфів про схуднення

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Відмовилися від жирних продуктів, зате кожен день п'єте по три фреши?

На шляху схуднення і правильного харчування з десятків джерел ми отримуємо гігабайти різноманітної інформації і корисних порад. Проте зовсім скоро на особистому досвіді ми переконуємося: не всі рекомендації вірні, а часом і навпаки — можуть послужити злий жарт. Відома українська фітнес-тренер, одна з засновниць програми схуднення "WOW body" Аніта Луценко спеціально для LITE розвінчала топ-5 найбільш поширених і безглуздих міфів про схуднення.

1. Для того, щоб схуднути слід робити кардіо

Насправді важливо те, скільки калорій ти витратиш на тренуванні і скільки з'їси. Якщо витрачала більше енергії ніж їла, то схуднеш. Якщо більше — поправишся. І згадай фізику: енергія (читай жир). І не важливо, чим ти будеш займатися: три години гуляти по парку, будеш робити силове тренування, бігати або танцювати тверк.

2. Таблетки для схуднення

Так, ти звичайно може і схуднеш, АЛЕ! Це буде супроводжуватися безсонням, прискореним серцебиттям, порушенням апетиту, відчуттям страза. І закінчиться пережогом, набраними зверху, то що було кг і порушенням здоров'я. Чим це відгукнеться через кілька років, ти і не здогадуєшся. А ось худнути потім стане складніше — це точно. Ну і ти не можеш пити таблетки вічно. Це просто тебе угробить. Тільки зміна розуміння свого тіла і здоров'я призведе до красивого і здорового тіла.

3. Потрібно пити якомога більше води

Вода дуже важлива, потрібна і незамінна в нашому організмі. Але не потрібно перевантажувати нирки і пити тоді, коли в тебе не лізе. Найкращий тест — це подивитися на свою сечу. Якщо вона світло-жовта — води досить! А якщо темно-жовта — необхідно пити більше. Коли у тебе є спрага (природний сигнал організму), то потрібно пити. Якщо немає спраги — можна і не пити (але дивись пункт перший).

4. Їсти більше фруктів і пити фреші

Фрукти так само, як і фреші, містять багато цукру. Якщо ти занадто багато з'їдаєш цукру в день, у тому числі з фруктів і соків, то ти будеш одужувати швидше від величезної кількості калорій. 2 фрукта в день достатньо. Від соків рекомендую і зовсім відмовитися на користь ягід або фруктів. Адже в одному фреші вже 3 апельсина!

5. Відмова від жиру

Завдяки жиру, холестерину формуються гормони, які допомагають схуднути. Здоровий жир — це корисний жир: рослинні олії, горіхи, авокадо, жир з молочних продуктів, м'яса, риби, яєць. Так, жовток теж жир. А транс-жир, перероблений людиною — це шкідливий жир. Який, до речі, і призводить до всяких хвороб і ожиріння. Якщо ти повністю відмовишся від жиру у своєму раціоні, то у тебе припиняться місячні. Доктор першим ділом призначить вживати жир, а потім, не дай бог, гормони. Такі ситуації, в буквальному сенсі слова, на грані зриву здоров'я. Тому від жиру відмовлятися не можна!

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко пояснила, чому низ живота гірше піддається схудненню, і що з цим робити.