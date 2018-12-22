ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення

Lite » Зірки 22.12.2018 - 10:55
Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка прийшла на шоу "Голос" з донькою

Відома українська співачка-запроданка Ані Лорак показала підписникам руки без кільця після новини про розлучення. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні моя помічниця Софія допомагала мені на прямому ефірі", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото Ані Лорак видно разом з донькою Софією, яку вона обіймає обома руками. При цьому на руках співачки не видно ні одного кільця.

Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення

Фото: Ані Лорак сдочкой (instagram.com/anilorak)

При цьому прихильники виконавиці звернули увагу на ніжний образ дівчинки.

"Виросте дуже красиве, гармонійне дівчиною", - сказав користувач Wildroza.

"Яка чарівна матуся. Захищає руками свій діамант", - підкреслила юзер Катерина Русан.

"Дві дівчинки-припівочки. Молодці", - уточнив користувач Зайченко.

Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення на початку грудня, а суд відбудеться 24 грудня.

Крім того ми писали, що можливим приводом для розлучення співачки Ані Лорак з її чоловіком стала його невірність. В інтернеті з'явилися кадри, на яких Мурат тримає в обіймах молоду красуню Яну Бєляєву. Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від стрункої брюнетки, обіймав її й гладив по стегну.

У першому інтерв'ю після звістки про розлучення Лорак розповіла про те, як її змінив останній непростий рік і які висновки для себе зробила. За словами співачки, вона перестала бути жертвою і стала більше піклуватися про себе та своїх інтересах.

Відео: РБК-Україна

Ксенія Собчак розлучається з чоловіком: стала відома причина "Ніхто не зможе принизити мене": Лорак висловилася про розлучення
Новини України Ані Лоракголосразвод
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся