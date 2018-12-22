Ані Лорак засвітила палець без кільця після новини про розлучення

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка прийшла на шоу "Голос" з донькою

Відома українська співачка-запроданка Ані Лорак показала підписникам руки без кільця після новини про розлучення. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні моя помічниця Софія допомагала мені на прямому ефірі", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому фото Ані Лорак видно разом з донькою Софією, яку вона обіймає обома руками. При цьому на руках співачки не видно ні одного кільця.

Фото: Ані Лорак сдочкой (instagram.com/anilorak)

При цьому прихильники виконавиці звернули увагу на ніжний образ дівчинки.

"Виросте дуже красиве, гармонійне дівчиною", - сказав користувач Wildroza.

"Яка чарівна матуся. Захищає руками свій діамант", - підкреслила юзер Катерина Русан.

"Дві дівчинки-припівочки. Молодці", - уточнив користувач Зайченко.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення на початку грудня, а суд відбудеться 24 грудня.

Крім того ми писали, що можливим приводом для розлучення співачки Ані Лорак з її чоловіком стала його невірність. В інтернеті з'явилися кадри, на яких Мурат тримає в обіймах молоду красуню Яну Бєляєву. Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від стрункої брюнетки, обіймав її й гладив по стегну.

У першому інтерв'ю після звістки про розлучення Лорак розповіла про те, як її змінив останній непростий рік і які висновки для себе зробила. За словами співачки, вона перестала бути жертвою і стала більше піклуватися про себе та своїх інтересах.

Відео: РБК-Україна