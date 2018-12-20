"Никто не сможет унизить меня": Лорак высказалась о разводе

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица отметила, что не стоит держаться за события, людей или отношения

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России, и ее муж-бизнесмен Мурат Налчаджиоглу разводятся - артистка официально подала на расторжение брака 4 декабря. В интервью "Каравану историй" звезда рассказала о том, как ее изменил последний непростой год и какие выводы для себя она сделала.

По словам Лорак, она перестала быть жертвой и стала больше заботиться о себе и своих интересах.

"Я сказала иллюзиям: "Прощайте". Это первое, что во мне изменилось. Второе - перестала быть жертвой. Корни жертвенности, как всегда, в детстве. Ребенком стремилась всех спасать, помогать. Свои интересы - на двадцать пятом месте. Бывало, хотелось крикнуть человеку: "Перешагни через меня, главное, чтобы тебе было хорошо и удобно, я потерплю!" Теперь с этим покончено. Никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать. Любовь - не жертва, а обоюдное желание поступать так, чтобы другому было хорошо", - призналась Каролина.

Фото: Ани Лорак (karavan.ua)

Певица также отметила, что женщине недопустимо держаться за события, людей или отношения, если они не делают тебя счастливой.

"Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет - то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка, - уверена Лорак. - Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: "Отпускаю. Прощаю. Благодарю". Если произнести их от сердца, изменится восприятие событий и людей... Я не впускаю в него никого и ничего, что может его сломать. Оставляю только положительные эмоции и правильных людей — тех, кто со мной на одной волне. Нельзя терпеть то, что разрушает!"

Фото: Ани Лорак (karavan.ua)

Напомним, что слухи о том, что украинская певица Ани Лорак разводится со своим мужем Муратом Налчаджиоглу, ходили еще с октября, однако лишь теперь появилось официальное подтверждение. Как оказалось, артистка официально подала на развод в начале декабря, а суд состоится 24 декабря.

Кроме того мы писали, что возможным поводом для развода певицы Ани Лорак с ее супругом стала его неверность. В интернете появились кадры, на которых Мурат держит в объятиях молодую красавицу Яну Беляеву. Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от стройной брюнетки, обнимал ее и гладил по бедру.

После появления новости о разводе в прессе муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу оставил в своих Instagram -"историях" загадочные послания с философскими цитатами об отношениях.

Видео: РБК-Украина