Ані Лорак в одній білизні привітала відомого режисера

Фото: (instagram.com/anilorak)

Співачка опуликовала пікантний кадр з теплими словами на адресу іменинника

Популярна співачка Ані Лорак оригінально привітала з днем народження відомого кліпмейкера Алана Бадоєва, з яким їй не раз доводилося працювати. Пікантним спільним знімком, на якому вона позує в білизна співачка поділилася в "історіях" Instagram.

На знімку артистка позує лише в ліфчику і трусиках. Схилившись над камерою вона з цікавістю розглядає те, на що вказує їй жестом режисер. Кароліна дуже шанобливо і з захопленням звернулася до іменитого кліпмейкеру.

"З днем народження, дорогий Геній", - звернулася вона до Бадоєву у підписі до відвертого кадру.

Фото: Алан Бадоєв та Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Примітно, що 10 січня Алану Бадоєву виповнилось 38 років. Свято режисер зустрів під час відпочинку в Мексиці. Він зізнався, що за традицією намагається кожен новий рік зустріти на новому місці, адже без пригод Алан не мислить свого життя.

Судячи з запису Бадоєва в Instagram, він отримав чимало привітань, які зачепили його до глибини душі. Він вважав за потрібне подякувати всіх, хто не поскупився на теплі слова та побажання.

"Скільки тепла, щастя і любові виходить від Ваших поздоровлень. Величезне дякую кожному! Це справжнє натхнення, знати, що твоє життя надихає людей з однієї планети. Всі ми яскраві комети", - поетично зазначив режисер.

Фото: Алан Бадоєв (instagram.com/alanbadoev)

Нагадаємо, що зараз Ані Лорак відпочиває в Майамі. Вона вирішила влаштувати безтурботний відпустку в компанії дочки і друзів.

До слова, в Майамі прилетів невірний чоловік артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу. Він активно розміщує знімки з дочкою в Instagram. Пара продовжує інтригувати шанувальників, не показуючи спільних кадрів і цим лише породжує чутки про своє возз'єднання.

Відео: РБК-Україна