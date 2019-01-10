"Во власти приключений": Бадоев рассказал, где празднует день рождения

Фото: Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

Знаменитый клипмейкер празднует свое 38-летие в Мексике, а отпуск проведет в джунглях Коста-Рики

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, который разоткровенничался об отношениях с дочерью, 10 января отмечает день рождения - ему исполнилось 38 лет. По многолетней традиции в начале января он взял тайм-аут и отправился отдохнуть на месяц-полтора перед насыщенным годом. Таким образом Бадоев решил совместить празднование дня рождения с отпуском в кругу близких друзей.

Как признался режиссер, для своего праздника он выбрал интересное место, где еще не бывал - Мексику. По словам продюсера, он не не мыслит своей жизни без приключений и новых мест.

"И где я? Конечно же, улетаю. Куда? В Мексику! Каждый свой новый год я пытаюсь начать с путешествия и выбираю для этого места, в которых еще не был. Ведь это так важно, быть во власти приключений и чувствовать себя Колумбом, как минимум (улыбается). Для меня приключение – это то, без чего невозможна жизнь. Я безумно люблю путешествовать и безумно люблю видеть новых людей, знакомиться с ними. Мне кажется, это самое приятное, что может себе позволить человек", - комментирует Бадоев.

Фото: (пресс-служба/Дима Комиссаренко)

10 января именинник отпразднует 38-летие в святыне цивилизации майя – на острове Юкатан.

На своей странице в Instagram Алан опубликовал фото из самолета, сопроводив его подписью: "К Новым открытиям! Мечтал о Мексике очень давно".

Фото: (instagram.com/alanbadoev)

В Канкуне клипмейкер пробудет около двух недель, после чего отправится в Гуанакасте (Коста-Рика) – тропический рай с нетронутой береговой линией, горными хребтами и поросшими зеленью вулканами.

Фото: (пресс-служба/Дима Комиссаренко)

Накануне поездки Бадоев также навестил своих детей в Италии, где и встретил новогодние праздники.

Фото: (пресс-служба/Дима Комиссаренко)



Напомним, Алан Бадоев поделился в сети трогательным видео. Он отправился в отпуск в Италию, чтобы проведать свою дочь Лолиту и экс-супругу Жанну Бадоеву.

Кстати, Макс Барских и Алан Бадоев позировали в кампейне #BEREGA. Идейным вдохновителем капсульной коллекции выступил бренд LITKOVSKAYA.