"Американські гірки": Лілія Ребрик пережила жахливий стрес на знімальному майданчику

Лілія Ребрик змусила шанувальників переживати. Українська телеведуча поділилася з багатотисячною армією підписників неприємним ранковим випадком, який, як вона каже, рано чи пізно трапляється з кожним телеведучим. Як з'ясувалося, телеведуча проспала. І це можна було б назвати звичайним "банальним" випадком, якщо не необхідність вести прямий ефір! Нагадаємо, що Ребрик є ведучою ранкового шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна", який виходить о 6:30 ранку. А от Лілія сьогодні, 24 липня, тільки о 6 ранку прокинулася.

Так, на своїй instagram-сторінці Ребрик описала пережитий стрес. Вона розповіла, що доїхала до студії всього за 15 хвилин. І всього 5 хвилин їй знадобилося, щоб нафарбуватися.

"Кожен ранковий ведучий одного разу переживає найбільший стрес у своєму житті! І ні, це не перший його ефір! Це день, коли він проспав! І сьогодні це сталося зі мною! Я прокинулася о 6.00 (тільки прокинулася). Звичайно, в кінці кінців я встигла, але в кадр - буквально влетіла! В 6.30 вже була в ефірі! Можна, виявляється і за п'ять хвилин зробити макіяж і зачіску! Ухххх, який адреналін, екстрім, ЖАХ! Ніякі американські гірки з цим не порівняти). Окреме спасибі - хлопцям з ТНМК. Вони, до речі, теж сьогодні запізнилися. А у вас було таке? Що важливого ви проспали?" – пише Ребрик.

Зазначимо, що ранковий ефір телеведуча провела з учасниками гурту ТНМК: Олег "Фагот" Михайлюта і Олександр "Фоззі" Сидоренко.

Лілія Ребрик на знімальному майданчику з учасниками гурту ТНМК (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звичайно ж, окремої уваги заслуговує новий яскравий образ телеведучої. Це вже стало постійною рубрикою і своєрідною традицією – показувати нові образи зі зйомок ранкової програми.

На цей раз Ребрик блищала перед камерами в яскравій спідниці нижче коліна кольору фуксії. В спідницю була заправлена повітряна блуза з принтом у вигляді масивних квітів. На ніжках – лакові туфлі на шпильці насиченого малинового відтінку. Волосся зібране в елегантний пучок на потилиці. Макіяж зроблений з акцентом на червоні губи.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик зачарувала романтикою з чоловіком прямо на роботі. Вперше зіркова пара провела разом ранковий ефір шоу, на якому працює телеведуча. Так що хореограф також спробував себе в незвичній ролі. На знімальному майданчику Ребрик з чоловіком продемонстрували романтику.

А до цього Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні. Ефектний наряд ніжного кремового відтінку був декорований вставками-плісе на брюках.