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Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні

Lite » Мода 22.07.2019 - 15:26
Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Після сімейного відпочинку на морі ведуча повернулася до роботи на ТБ

Після веселого і душевного сімейного відпочинку з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною в Туреччині невтомна телеведуча Лілія Ребрик повернулася до Києва і одразу ж приступила до роботи. Вона веде ранкові ефіри на телеканалі "Україна" і кожен раз захоплює шанувальників все новими стильними і елегантними образами.

На цей раз Лілія похвалилася ультратрендовим луком в брючному комбінезоні молочного кольору. Його родзинкою є розкльошені плісировані штанини, також артистка підкреслила тонку талію широким поясом. Ребрик доповнила ефектний образ сірими туфлями на підборах і піджаком персикового кольору.

Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

У підписі до фото ведуча заінтригувала шанувальників, пропонуючи вгадати, хто буде її новим співведучим.

"Починаю новий тиждень ефірів "Ранку з Україною". Прокидаємось разом!!! Про 6.30))). Вгадайте, хто завтра мій зірковий співведучий? Пишіть варіанти! Повірте, буде цікаво", - прокоментувала Ребрик.

Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоніЛілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Розкриємо таємницю - разом з Лілією Ребрик і Григорієм Герман в ефірі програми будуть будити українців Анатолій Анатоліч і Марія Мельник.

Фоловерам дуже сподобався наряд Лілі, також вони висловлюють свої припущення про нового ведучого.

  • Який шикарний образ, скажіть будь ласка де можна такий знайті?
  • Стиль - бомбанита!
  • Монатік
  • Олена Шоптенко
  • Які шикарні штани!!!
  • Красуня
  • Володимир Остапчук
  • Юрій Ткач
  • Вакарчук

Лілія Ребрик підкорила ефектним образом в стильному комбінезоні

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про свою принципову позицію щодо косметики на відпочинку.

Раніше Лілія Ребрик похвалилися турецькою засмагою, позуючи в компанії коханого чоловіка.

"Принципова позиція": ефектна Лілія Ребрик розповіла про косметику на відпочинку Лілія Ребрик з чоловіком похвалилися засмагою на барвистому фото з Туреччини
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