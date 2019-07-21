"Принципова позиція": ефектна Лілія Ребрик розповіла про косметику на відпочинку

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала знімок з яскравим мейкапом для зйомок

Енергійна Лілія Ребрик не перестає дивувати шанувальників своєю працездатністю і ентузіазмом: вона веде ранкові ефіри на телеканалі "Україна", грає в театрі, знімається в кіно, а вільний час присвячує подорожам з родиною. Нещодавно "дика сімейка" у повному складі (чоловік теледіви Андрій Дикий і дві дочки – Діана і Поліна) повернулися після тижневої відпустки, яку провела в Туреччині, але в Києві зірка, незважаючи на вихідні, вийшла на знімальний майданчик.

Робота почалися з самого ранку. Лілії зробили яскравий і ефектний макіяж з акцентом на червоні губи. Фото мейкапу телезірка похвалилася в Instagram.

Ребрик відображена в сукні фісташкового відтінку. Її волосся завите у великі локони, а на губах грає усмішка.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Знаменитість вирішила поділитися з шанувальниками тонкощами свого макіяжу на відпочинку. Виявилося, що Лілія зовсім не бере з собою косметичку, а обмежується лише червоною помадою – для особливих випадків.

"До зйомок готова... Цілий тиждень моє обличчя не бачило взагалі косметики, тільки сонцезахисний крем. Кайф! Взагалі, до речі, на моря не беру ніколи косметичку. Це принципова позиція (тільки червона помада - провсяк випадок). А ви якою собі любите більше? З макіяжем чи без?" - поцікавилася вона у фоловерів.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники Лілії не змогли залишити її без компліментів і зазначили, що зірка однаково гарна з макіяжем і без нього.

"Ліля, ви дуже гарна навіть без макіяжу", "Яка гарна!", "Красива в будь-якому вигляді", "Красуня", "Гарнюща жінка", "Вау! Красуня!", "Наша красуня!", "Ви завжди красуня!", "Красуня з чарівним красивим личком і прекрасною фігурою", - завалили компліментами зірку коментатори.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зачарувала шанувальників душевними знімками веселого сімейного відпочинку на морі.

Раніше Лілія Ребрик похвалилися турецькою засмагою, позуючи в компанії коханого чоловіка.