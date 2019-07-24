"Американские горки": Лилия Ребрик пережила ужасный стресс на съемочной площадке

Лилия Ребрик заставила поклонников переживать. Украинская телеведущая поделилась с многотысячной армией подписчиков неприятным утренним случаем, который, как она говорит, рано или поздно случается с каждым телеведущим. Как выяснилось, телеведущая проспала. И это можно было бы назвать обычным "банальным" случаем, если не необходимости вести прямой эфир! Напомним, что Ребрик является ведущей утреннего шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Україна", который выходит в 6:30 утра. А вот Лилия сегодня, 24 июля, только в 6 утра проснулась.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик описала пережитый стресс. Она рассказала, что доехала до студии всего за 15 минут. И всего 5 минут ей понадобилось, чтобы накраситься.

"Каждый утренний ведущий однажды переживает наибольший стресс в своей жизни! И нет, это не первый его эфир! Это день, когда он проспал! И сегодня это случилось со мной! Я проснулась в 6.00 (только проснулась). Конечно, в конце концов я успела, но в кадр - буквально влетела! В 6.30 уже была в эфире! Можно, оказывается и за пять минут сделать макияж и прическу! Ухххх, какой адреналин, экстрим, УЖАС! Никакие американские горки с этим не сравнить). Отдельное спасибо - ребятам из ТНМК. Они, кстати, тоже сегодня опоздали. А у вас было такое? Что важно вы проспали?" – пишет Ребрик.

Отметим, что утренний эфир телеведущая провела с участниками группы ТНМК: Олег "Фагот" Михайлюта и Александр "Фоззи" Сидоренко.

Лилия Ребрик на съемочной площадке с участниками группы ТНМК (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Конечно же, отдельного внимания заслуживает новый яркий образ телеведущей. Это уже стало постоянной рубрикой и своеобразной традицией – показывать новые образы со сьемок утренней программы.

На этот раз Ребрик блистала перед камерами в яркой юбке ниже колена цвета фуксии. В юбку была заправлена воздушная блуза с принтом в виде массивных цветов. На ножках – лаковые туфли на шпильке насыщенного малинового оттенка. Волосы собраны в элегантный пучок на затылке. Макияж сделан с акцентом на алые губы.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем прямо на работе. Впервые звездная пара провела вместе утренний эфир шоу, на котором работает телеведущая. Так что хореограф также попробовал себя в непривычной роли. На съемочной площадке Ребрик с мужем продемонстрировали романтику.

А до этого Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне. Эффектный наряд нежного бежевого оттенка был декорирован вставками-плиссе на брюках.