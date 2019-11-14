Аліна Гросу блиснула пишним бюстом і зробила зізнання про пластику

Артистка стверджує, що всі її принади натуральні
Співачка і актриса Аліна Гросу може похвалитися дуже апетитними формами, які із задоволенням демонструє у відвертих вбраннях і пікантних фотосесіях. Так, нещодавно артистка блиснула пишними грудьми у спокусливій зйомці - як виявилося, кадри були зроблені для видання "Телегід", обкладинку якого вона прикрасила. А в інтерв'ю дівчина дала пряму відповідь на питання, чи робила вона пластичні операції, у чому багато хто її підозрюють.
Аліна стверджує, що нічого в собі не змінювала, та і не змогла б, бо дуже боїться уколів. За словами співачки, її принади дісталися їй від природи.
"Ніколи не робила пластику, оскільки дуже боюся болю, всіх цих уколів, будь-якого хірургічного втручання. У мене низький больовий поріг, і я вважаю, що пластика мені не потрібна. Я народилася цілком симпатичною дівчинкою", — підкреслила Гросу.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Виконавиця додала, що ще одна причина - її сім'я, які категорично проти подібних втручань.
"У моїй родині це неприпустимо. Якщо б ви знали, як мої батьки до цього ставляться! Я — за природну красу і ніколи б не лягла під ніж хірурга. Я звикла до чуток подібного роду і вже нічому не дивуюся. Головне, щоб мої родичі в це не вірили, не хочу їх засмучувати", — каже Аліна.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, що в цьому році Гросу вийшла заміж і разом з чоловіком Олександром живе і працює в Москві.
До речі, знімок з обкладинкою журналу зі своїм зображенням артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чим викликала бурхливі обговорення в коментарях. Деякі користувачі мережі знову звинуватили її в тому, що вона "зробила" собі груди, інші ж стали на захист Гросу. До речі, дівчина не стала мовчати і залишила коментаторам колючі відповіді.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"Аліна, а ти що зробила собі: пластичну операцію на грудях", – запитав один з прихильників, на що Аліна заявила: "Так, зменшила її".
"Завеликі груди. Навіть виглядає непропорційно", – зробила зауваження ще одна фанатка, на що отримала наступну відповідь: "Кошмар. Піду через це поплачу".
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила пікантним образом в стилі 90-х.