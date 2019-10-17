"Закриюся чотирма стінами": Гросу зізналася в жорстких обмеженнях в ім'я краси

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка поділилася власним методом схуднення

Аліна Гросу охоче ділиться з шанувальниками своїми творчими здобутками і розповідає про сімейне життя. В одному з недавніх інтерв'ю співачка зізналася, що чоловік Олександр знає її такою, якою ніхто не бачив – він не тільки коханий чоловік, але і одна, а також порадник. Пара не може довго перебуває в розлуці, і всякий раз після поїздок коханий не може випустити артистку з обіймів. Крім того, шанувальники відзначають зовнішнє ходство закоханих і не втомлюються обсипати Аліну компліментами. Але для того, щоб завжди бути у формі дівчині доводиться йти на чималі жерты.

Співачка розповіла, що вона худне зазвичай на ...одному зеленому чаї! Жорстка дієта вимагає коректив і в житті – щоб уникнути спокус, Аліна закривається від всіх вдома і не дозволяє увести себе від наміченої мети.

Свої одкровення артистка супроводила фото з ресторану. Задумлива зірка позує в оригінальній блузі зі "зміїним" принтом яскравого забарвлення, а перед нею стоїть склянка чаю з лимоном.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Зелений чай - мій єдиний друг, коли сідаю на дієту... Ні з ким не спілкуюся, друзі вічно їдять, чоловік постійно щось топче, мама вареники робить... ех, закриюся чотирма стінами, щоб ніхто не спокушав", - написала вона.

Шанувальників зацікавила схема схуднення їх улюблениці. "Ти дуже красива! Стройняшечка! А що ще дозволяєш собі в такі дні, якщо не секрет? Скільки днів так сидиш зазвичай?" - запитали артистку в коментарях. . Аліна вирішила поділитися тонкощами дієти. "Тільки кисіль і зелений чай, але це не більше трьох днів, далі правильне харчування", - зазначила зірка.

Скріншот коментарів

Коментатори не втрималися від компліментів на адресу Аліни.

Лялька

Клас

Чарівна

Ух, очиська! Гарненька

Мила яка! Просто кайфую від твоєї зовнішності

Ох і погляд

Красоточка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Аліна Гросу стала героїнею відомого фільму жахів і поділилася своїм списком улюблених кіноновинок.