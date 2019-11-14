Алина Гросу сверкнула пышным бюстом и сделала признание о пластике

Певица и актриса Алина Гросу может похвастаться весьма аппетитными формами, которые с удовольствием демонстрирует в откровенных нарядах и пикантных фотосессиях. Так, недавно артистка сверкнула пышной грудью в соблазнительной съемке - как оказалось, кадры были сделаны для издания "Телегид", обложку которого она украсила. А в интервью девушка дала прямой ответ на вопрос, делала ли она пластические операции, в чем многие ее подозревают.

Алина утверждает, что ничего в себе не меняла, да и не смогла бы, поскольку очень боится уколов. По словам певицы, ее прелести достались ей от природы.

"Никогда не делала пластику, поскольку очень боюсь боли, всех этих уколов, любого хирургического вмешательства. У меня низкий болевой порог, и я считаю, что пластика мне не нужна. Я родилась вполне симпатичной девочкой", — подчеркнула Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Исполнительница добавила, что еще одна причина - ее семья, которые категорически против подобных вмешательств.

"В моей семье это недопустимо. Если б вы знали, как мои родители к этому относятся! Я — за естественную красоту и никогда бы не легла под нож хирурга. Я привыкла к слухам подобного рода и уже ничему не удивляюсь. Главное, чтобы мои родственники в это не верили, не хочу их расстраивать", — говорит Алина.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что в этом году Гросу вышла замуж и вместе с супругом Александром живет и работает в Москве.

К слову, снимок с обложкой журнала со своим изображением артистка опубликовала на своей странице в Instagram, чем вызвала бурные обсуждения в комментариях. Некоторые пользователи сети вновь обвинили ее в том, что она "сделала" себе грудь, другие же встали на защиту Гросу. Кстати, девушка не стала молчать и оставила комментаторам колкие ответы.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Алина, а ты что себе сделала: пластическую операцию на груди", – спросил один из поклонников, на что Алина заявила: "Да, уменьшила ее".

"Великовата грудь. Даже выглядит непропорционально", – сделала замечание еще одна фанатка, на что получила следующий ответ: "Кошмар. Пойду из-за этого поплачу".

Алінка, ти найкраща. Красуня

Красотка АЛИНОЧКА!!!!)

Круто

Клёвая грудь) не слушай их..

Как же мне нравится эта, фотография. Красотка. Обязательно куплю милая

Молодая, красивая, сексуальная

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу ошеломила пикантным образом в стиле 90-х.