Аліна Гросу блиснула апетитними формами в напівпрозорій мокрій сукні

Співачка поринула в озеро прямо в сукні
23 червня молода українська співачка Аліна Гросу зіграла пишне весілля в Італії - церемонія відбулася на віллі біля Верони. Свято відвідало чимало зірок українського шоу-бізнесу, а сама наречена змінила кілька весільних нарядів. Схоже, вони з новоспеченим чоловіком Олександром вирішили затриматися в мальовничій Італії.
На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася жаркими знімками з озера Гарда. Вона позувала у воді, при цьому не знімаючи білого плаття. Намокла у воді тканина стала майже прозорою і вигідно підкреслила апетитні форми Аліни. Та ж приймала ефектні пози.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Пікантною деталлю є також відсутність рукавів або бретелей у вбрання, так що воно оголило плечі і зробило акцент на пишних грудях Гросу. На деяких кадрах дівчина притримує сукню в районі грудей - ймовірно, під вагою води вона так і норовила зісковзнути.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"З любов'ю з Італії #шаленаспека", - підписала жарку публікацію Аліна.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Звичайно ж, фолловери співачки залишилися в захваті від подібних знімків і засипали її компліментами.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Аліни Гросу в Італії.
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До речі, Аліна Гросу зачарувала фанів романтичної фотосесією з чоловіком Олександром.