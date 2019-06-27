Аліна Гросу блиснула апетитними формами в напівпрозорій мокрій сукні

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка поринула в озеро прямо в сукні

23 червня молода українська співачка Аліна Гросу зіграла пишне весілля в Італії - церемонія відбулася на віллі біля Верони. Свято відвідало чимало зірок українського шоу-бізнесу, а сама наречена змінила кілька весільних нарядів. Схоже, вони з новоспеченим чоловіком Олександром вирішили затриматися в мальовничій Італії.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася жаркими знімками з озера Гарда. Вона позувала у воді, при цьому не знімаючи білого плаття. Намокла у воді тканина стала майже прозорою і вигідно підкреслила апетитні форми Аліни. Та ж приймала ефектні пози.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Пікантною деталлю є також відсутність рукавів або бретелей у вбрання, так що воно оголило плечі і зробило акцент на пишних грудях Гросу. На деяких кадрах дівчина притримує сукню в районі грудей - ймовірно, під вагою води вона так і норовила зісковзнути.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"З любов'ю з Італії #шаленаспека", - підписала жарку публікацію Аліна.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Звичайно ж, фолловери співачки залишилися в захваті від подібних знімків і засипали її компліментами.

Яка ж ти красива

Красуня

Карколомна

Правильно, заміж вийшла можна тепер показувати свої принади

Мала ти вогонь

Ти так виросла пам'ятаю тебе малої бачив, змінилася. Молодець

Богиня

Сексуальна жінка

Ось це так. Неймовірної краси Ви

Занадто гаряче

Просто бомба

Дуже гарні всі. Шикарна Аліна, чарівна та загадкова, прекрасна і божественна

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Аліни Гросу в Італії.

Раніше Аліна Гросу зворушила мережу романтичним фото з чоловіком з Верони.

До речі, Аліна Гросу зачарувала фанів романтичної фотосесією з чоловіком Олександром.