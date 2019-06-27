Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица окунулась в озеро прямо в платье

23 июня молодая украинская певица Алина Гросу сыграла пышную свадьбу в Италии - церемония состоялась на вилле возле Вероны. Торжество посетило немало звезд украинского шоу-бизнеса, а сама невеста сменила несколько свадебных нарядов. Похоже, они с новоиспеченным мужем Александром решили задержаться в живописной Италии.

На своей странице в Instagram артистка поделилась жаркими снимками с озера Гарда. Она позировала в воде, при этом не снимая белого платья. Намокшая в воде ткань стала почти прозрачной и выгодно подчеркнула аппетитные формы Алины. Та же принимала эффектные позы.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Пикантной деталью также является отсутствие рукавов или бретелек у наряда, так что он оголил плечи и сделал акцент на пышной груди Гросу. На некоторых кадрах девушки придерживает платье в районе груди - вероятно, под тяжестью воды оно так и норовило соскользнуть.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"С любовью из Италии #шаленаспека", - подписала жаркую публикацию Алина.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Конечно же, фолловеры певицы остались в восторге от подобных снимков и засыпали ее комплиментами.

Какая же ты красивая

Красуня

Сногсшибательная

Правильно, замуж вышла можно теперь показывать свои прелести

Мала ты огонь

Ты так выросла помню тебя малой видел, изменилась. Молодец

Богиня

Сексуальна жінка

Вот это да. Невероятной красоты Вы

Слишком горячо

Просто бомба

Очень красивые все. Шикарная Алина, волшебная и загадочная, прекрасная и божественная

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Билык, Осадчая и Козловский повеселились на пышной свадьбе Алина Гросу в Италии.

Ранее Алина Гросу растрогала сеть романтичным фото с мужем из Вероны.

К слову, Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем Александром.