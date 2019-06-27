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Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 10:26
Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица окунулась в озеро прямо в платье

23 июня молодая украинская певица Алина Гросу сыграла пышную свадьбу в Италии - церемония состоялась на вилле возле Вероны. Торжество посетило немало звезд украинского шоу-бизнеса, а сама невеста сменила несколько свадебных нарядов. Похоже, они с новоиспеченным мужем Александром решили задержаться в живописной Италии.

На своей странице в Instagram артистка поделилась жаркими снимками с озера Гарда. Она позировала в воде, при этом не снимая белого платья. Намокшая в воде ткань стала почти прозрачной и выгодно подчеркнула аппетитные формы Алины. Та же принимала эффектные позы. 

Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Пикантной деталью также является отсутствие рукавов или бретелек у наряда, так что он оголил плечи и сделал акцент на пышной груди Гросу. На некоторых кадрах девушки придерживает платье в районе груди - вероятно, под тяжестью воды оно так и норовило соскользнуть.

Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платьеАлина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"С любовью из Италии #шаленаспека", - подписала жаркую публикацию Алина.

Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Конечно же, фолловеры певицы остались в восторге от подобных снимков и засыпали ее комплиментами.

  • Какая же ты красивая 
  • Красуня 
  • Сногсшибательная 
  • Правильно, замуж вышла можно теперь показывать свои прелести
  • Мала ты огонь
  • Ты так выросла помню тебя малой видел, изменилась. Молодец 
  • Богиня
  • Сексуальна жінка
  • Вот это да. Невероятной красоты Вы
  • Слишком горячо
  • Просто бомба
  • Очень красивые все. Шикарная Алина, волшебная и загадочная, прекрасная и божественная
 

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Билык, Осадчая и Козловский повеселились на пышной свадьбе Алина Гросу в Италии.

Ранее Алина Гросу растрогала сеть романтичным фото с мужем из Вероны.

К слову, Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем Александром.

Билык, Осадчая и Козловский повеселились на пышной свадьбе Гросу в Италии "Это судьба!": Алина Гросу растрогала сеть романтичным фото с мужем из Вероны
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