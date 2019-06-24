ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Гросу в Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2019 - 13:57
Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Гросу в Італії
Фото: Аліна Гросу з гостями свого весілля (instagram.com/bilyk_iryna)

Розкішна церемонія одруження відбулася у Вероні

24-річна українська співачка Аліна Гросу вийшла заміж - пишна весільна церемонія відбулася 23 червня в Італії, на розкішній віллі біля Верони. Зазначимо, що артистка розписалася зі своїм коханим Олександром ще 1 червня в Москві, а ось відсвяткувати вирішила саме в Італії.

На торжестві повеселилось безліч зоряних гостей - хрещена мама нареченої Ірина Білик, її екс-чоловік Дмитро Коляденко, співаки Павло Зібров та Віталій Козловський, а також ведуча Катя Осадча. Яскраві фото з церемонії були опубліковані відвідувачами в Instagram.

Так, Білик поділилася барвистим знімком в компанії щасливих молодят, а також Павла Зіброва, Дмитра Коляденка та Віталія Козловського. Поп-діва вибрала для торжества ефектне плаття-вишиванку.

Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Гросу в Італії

Фото: Аліна Гросу з гостями свого весілля (instagram.com/bilyk_iryna)

"Рада та Любов", - підписала знімок Ірина.

Підписники Білик бажають молодим щастя і залишають компліменти нареченій-красуні, а також її хрещеній.

  • Наречена дуже красива,а головне наречений поруч щасливий!!! Щастя нескінченного!!!
  • Супер красива наречена. Ірина ,Вам випала честь бути там я сподіваюся Вам було приємно проводити час
  • Яка красива наречена
  • Іринка найкрасивіша!
  • Іра!!! Сукня дуже вам йде
  • Щастя молодим! Ірочка красива! І у Аліни класне плаття, не видно деталі здалеку!
  • Щастя, вам хлопці!!!!
  • Супер) Щастя і Любові молодим
  • Наречена - з тіста)))
 

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Зазначимо, що Гросу блищала в пишному білому платті нареченої, яке було прикрашено тонким мереживом. Свій образ принцеси Гросу доповнила довгою фатою і короною і виглядала просто приголомшливо.

 

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії (скріншоти: instagram.com)

Судячи з фото, пізніше Аліна змінила вбрання на більш зручне і переодяглася в легку блискучу сукню в підлогу з накидкою на плечах.

Білик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Гросу в ІталіїБілик, Осадча і Козловський повеселилися на пишному весіллі Гросу в Італії

Фото: Аліна Гросу вийшла заміж в Італії (instagram.com/svitsketv)

У "історіях" також були опубліковані відео з весілля - на них видно розкішний інтер'єр вілли Арведи і красиве оформлення у венеціанському стилі.

Аліна Гросу вийшла заміж в Італії (відео: youtube.com)

Нагадаємо, Аліна Гросу зворушила мережу романтичним фото з чоловіком з Верони.

Раніше Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком Олександром.

Також Аліна Гросу зворушила трепетним фото з чоловіком, на якому він підхопив її на руках.

Аліна Гросу вийшла заміж: як пройшло весілля скандальної співачки (фото, відео) "Це доля!": Аліна Гросу зворушила мережу романтичним фото з чоловіком з Верони
Новини України Катя ОсадчасвадьбаАліна Гросу
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся