"Як Барбі і Кен": Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники засипали пару компліментами і побажаннями щастя

Аліна Гросу, яка 1 червня розписалася зі своїм нареченим Олександром, вже показувала шанувальникам фото з церемонії і ніжні кадри з коханим, однак на них не було чітко видно обличчя чоловіка. А опубліковані було весільні знімки співачка чомусь незабаром видалила. Однак нарешті настав час показати світу свого обранця - на своїй сторінці в Instagram вона виклала фото з романтичної фотосесії з новоспеченим чоловіком.

Аліна була одягнена в яскраву квітчасту сукню, а Олександр - у чорну сорочку й куртку. Закохані зворушливо позували в обнімку, дивлячись при цьому прямо в об'єктив.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

На інших кадрах хлопець ніжно цілує кохану в лоб або ж вони з ніжністю дивляться один на одного.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

"Ну нарешті!!!))) Можна тепер виставити", - поділилася щаслива дружина Гросу.

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники поспішили залишити розчулені коментарі, відзначаючи, що вони дуже красива і навіть дещо "лялькова" пара і бажаючи їм щастя.

Така лялькова пара! Як Кен і Барбі

Вже уявляю які у вас красиві діти будуть

Які красиві

Ой, які ви хорооошие) і очі у вас які - яскраві, чисті, щасливі

Навіть схожі - прекрасна пара

Дуже красива пара! Щастя Вам!!!!

Аліночка, щастя,любові,

Барбі і Кен!)

Аліна вітаю щастя, любові та здоров'я

Ну дуже гарна пара!!!! Будьте завжди щасливі удвох!!!

Ви прекрасні

Які ж Ви гарні), щастя Вам,а головне завжди цінувати все те що маєте!

Алінка ти така щаслива вам пасує, хай завжди буде так у тебе

Така красива і гармонійна пара

Дуже Схожі)

Дуже гарна пара)))) удачі в сімейному житті

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Раніше хрещена Аліни Гросу Ірина Білик проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.

До речі, щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком, на якому він носить її на руках.