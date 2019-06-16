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"Як Барбі і Кен": Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2019 - 16:13
"Як Барбі і Кен": Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники засипали пару компліментами і побажаннями щастя

Аліна Гросу, яка 1 червня розписалася зі своїм нареченим Олександром, вже показувала шанувальникам фото з церемонії і ніжні кадри з коханим, однак на них не було чітко видно обличчя чоловіка. А опубліковані було весільні знімки співачка чомусь незабаром видалила. Однак нарешті настав час показати світу свого обранця - на своїй сторінці в Instagram вона виклала фото з романтичної фотосесії з новоспеченим чоловіком.

Аліна була одягнена в яскраву квітчасту сукню, а Олександр - у чорну сорочку й куртку. Закохані зворушливо позували в обнімку, дивлячись при цьому прямо в об'єктив.

&quot;Як Барбі і Кен&quot;: Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

На інших кадрах хлопець ніжно цілує кохану в лоб або ж вони з ніжністю дивляться один на одного.

&quot;Як Барбі і Кен&quot;: Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком&quot;Як Барбі і Кен&quot;: Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

"Ну нарешті!!!))) Можна тепер виставити", - поділилася щаслива дружина Гросу.

&quot;Як Барбі і Кен&quot;: Аліна Гросу зачарувала фанів романтичною фотосесією з чоловіком

Фото: Аліна Гросу з чоловіком Олександром (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники поспішили залишити розчулені коментарі, відзначаючи, що вони дуже красива і навіть дещо "лялькова" пара і бажаючи їм щастя.

  • Така лялькова пара! Як Кен і Барбі
  • Вже уявляю які у вас красиві діти будуть
  • Які красиві
  • Ой, які ви хорооошие) і очі у вас які - яскраві, чисті, щасливі
  • Навіть схожі - прекрасна пара
  • Дуже красива пара! Щастя Вам!!!!
  • Аліночка, щастя,любові,
  • Барбі і Кен!)
  • Аліна вітаю щастя, любові та здоров'я
  • Ну дуже гарна пара!!!! Будьте завжди щасливі удвох!!!
  • Ви прекрасні
  • Які ж Ви гарні), щастя Вам,а головне завжди цінувати все те що маєте!
  • Алінка ти така щаслива вам пасує, хай завжди буде так у тебе
  • Така красива і гармонійна пара
  • Дуже Схожі)
  • Дуже гарна пара)))) удачі в сімейному житті
 

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Раніше хрещена Аліни Гросу Ірина Білик проговорилася про деталі майбутнього торжества. За її словами, весілля відбудеться в червні у Венеції.

До речі, щаслива Аліна Гросу показала зворушливе фото з чоловіком, на якому він носить її на руках.

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Новини України свадьбаАліна Гросу
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