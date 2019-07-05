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Жінка-вамп: Алессандра Амбросіо спокушає гарячими кадрами в пікантному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2019 - 21:34
Жінка-вамп: Алессандра Амбросіо спокушає гарячими кадрами в пікантному вбранні
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна красуня поділилася новою серією відвертих кадрів

Алессандра Амбросіо не може довго обійтися без спокусливих кадрів. Якщо це не фото з пляжу в бікіні, то кадри в сексуальному вбранні. Ось і кілька годин тому вона показала щось подібне. Знаменита красуня позує в костюмі, що ідеально підходить для спекотних літніх ночей. Короткий чорний топ, а також довга спідниця з високою посадкою і великим вирізом, суцільно вкриті блискучим паєтками, перетворили модель в екзотичну танцівницю. Або ж просто дівчину, яка збирається весело провести ніч. Принаймні, фото, де вона тримає келих шампанського і заклично підморгує, саме на це натякають.

Жінка-вамп: Алессандра Амбросіо спокушає гарячими кадрами в пікантному вбранніАлессандра любить грайливі кадри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Доповнили образ гарячої бразильської красуні туфлі на високих підборах, біле намисто у кілька рядів з яскравим кулоном, укладка з зухвало випущеними пасмами, а також макіяж з акцентом на очі. Потрібно відзначити, що такий наряд вигідно підкреслив досконале тіло колишнього «ангела» Victoria's Secret: залізний прес, рельєфні м'язи рук і ніг, а також її знамениті вигини. Алессандра запостила цілу серію кадрів, де її можна розглянути з усіх боків. На одному фото вона притулилася до стіни, зігнувши ногу в коліні.

Жінка-вамп: Алессандра Амбросіо спокушає гарячими кадрами в пікантному вбранніЖінка-вамп: Алессандра Амбросіо спокушає гарячими кадрами в пікантному вбранніТочена фігура дівчини – предмет захоплення фоловерів (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сторіз моделі розставили все по місцях. Такий розкішний образ їй зробили для бразильської премії MTV. Алессандрі випала честь вручати одну з нагород, що вона і зробила з притаманними їй артистизмом і грайливістю. Дівчина показала також безліч відео з підготовки до виходу на сцену, готелю, де вона веселиться з друзями, а на завершення – зі спортзалу, куди пішла відточувати свою бездоганну форму.

Жінка-вамп: Алессандра Амбросіо спокушає гарячими кадрами в пікантному вбранніДевіз Амбросіо: чим гарячіше, тим краще (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Ні одне фото не залишається без пильної уваги з боку шанувальників і маси компліментів. А такі гарячі кадри і зовсім просто «підірвали» мережу. Дівчина досі збирає компліменти та захоплення з приводу своєї стрункості, веселої вдачі і нев'янучої краси.

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