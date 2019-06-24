ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.06.2019 - 22:31
Ще більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікіні
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

38-річна супермодель не втомлюється дивувати тілом

Алессандра Амбросіо знає, що ніщо так не привертає до тебе увагу в соціальних мережах, як гарячі фото в купальниках. А особливо якщо ти – колишній "ангел" Victoria's Secret, одна з топ-моделей планети і володарка досконалого тіла. Тому вона намагається слідувати обраному шляху, не відмовляючи собі в задоволенні: по-перше, насолоджуватися морем і сонцем, а по-друге, збирати численні захоплення від фанатів.

Ще більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікініАлессандра обожнює спокусливі кадри (фото: instagram.com/galfloripa)

Кілька годин тому в мережу потрапили нові гарячі кадри від Алессандри. Тепер вона позує в крихітному темно-синьому бікіні, яке підкреслило її пишні груди, тонку талію, стрункі стегна і точені руки. "Літо тут", – написала вона. На фото вона виходить їх води, тримаючи в руках білу велику раковину і спокусливо відкинувши назад мокре волосся. Звичайно ж, модель вийшла в купальнику з нової колекції бренду GAL Floripa. У цьому сезоні вона, як дизайнер і модель марки, вирішила не змінювати обраному стилю. Так що як зазвичай упор зроблений на сексуальність, незвичайні деталі і максимальну жіночність.

Ще більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікініНове фото Алессандри захопило мережа (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, днями Алессандра також представила цікаву б'юті-колаборацію. Відомий візажист Шарлотт Тилбери випустила серію помад, присвячених відомим персонам. На один з відтінків – літній і спокусливий персиково-рожевий, який носить виразну назву "Ангел Алессандра" її надихнула і Амбросіо.

Ще більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікініЩе більш гаряче! Алессандра Амбросіо показала спокусливу фігуру в бікініМодель представила власний відтінок помади (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Ангел Алессандра... Я так схвильована, хочу представити нову помаду @ctilburymakeup, натхненну мною", – написала знаменита бразильська красуня. І додала, що цей незамінний продукт можна буде придбати виключно на сайті Шарлотт. Зрозуміло, фолловери тут же засипали Алессандро компліментами, висловивши бажання придбати помаду як можна швидше.

Літня і легка: Наталія Водянова захопила бездоганною фігурою в міні-комбінезоні Як виглядати свіжою після перельоту: секрети Анни Сєдокової
Новини України красотамодамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся