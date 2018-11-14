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Актриса, яка зіграла у "Фантастичних звірях", чекає первістка (фото)

Lite » Зірки 14.11.2018 - 21:21
Актриса, яка зіграла у "Фантастичних звірях", чекає первістка (фото)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Артистка на прем'єрі фільму показала кругленький животик

Кетрін Уотерстон, актриса, яка зіграла у фільмах "Фантастичні звірі і де вони мешкають" і "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", виявилася вагітною. Про це 38-річна актриса заявила на прем'єрі фільму, де вона зіграла Тіну Голдштейн. Про це інформує видання E! News.

Втім, заяви Кетрін Уотерстон можна було б і не озвучувати, адже все і так було зрозуміло. Справа в тому, що жінка прибула на церемонію в дуже обтягуючому жовтому платті, яке тільки підкреслило її вагітність.

Актриса, яка зіграла у &quot;Фантастичних звірях&quot;, чекає первістка (фото)

Фото: (Karwai Tang/WireImage)

Треба сказати, що Кетрін Уотерстон дуже не любить особливої публічності у відносинах. Своє особисте життя жінка не особливо коментує і воліє не спілкуватися на ці теми з папараці. Виходячи з цього, поки що невідомо, хто батько її майбутнього малюка. Чи є у Кетрін чоловік або хлопець, також ніхто не знає.

Актриса, яка зіграла у &quot;Фантастичних звірях&quot;, чекає первістка (фото)

Фото: (Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда“ є одним з найбільш очікуваних фільмів-прем'єр листопада в Україні.

Раніше повідомлялося, що зірка “Фантастичних звірів“ вразив усіх своїм екстравагантним костюмом під час прем'єри фільму.

Відео: (video.rbc.ua)

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